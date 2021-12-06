Невролог рассказал, как восстановить память после COVID-19

После перенесенного COVID-19 многие пациенты отмечают ухудшение когнитивных функций: ухудшается память, снижается способность концентрироваться, труднее дается решение задач, ранее не вызывавших проблем. Как помочь восстановить функции головного мозга? На этот вопрос "РГ" ответил врач-невролог, реабилитолог Клиники инновационных технологий (КИТ) Алексей Руденко.

"Восстановление памяти - довольно абстрактное понятие, потому что не существует определенного стандарта этой функции мозга, - отметил доктор Руденко. - Есть вполне четкие шкалы и критерии для оценки остроты зрения или, например, объемов печени, но в отношении памяти таких показателей нет. Поэтому рассуждать нужно скорее про адаптацию организма к окружающей среде. Например, есть наблюдение, что у беременных женщин все внимание направлено на плод, на будущего ребенка, и адаптационные механизмы снижены - отсюда и возникает ослабление концентрации у будущих мам. Вероятнее всего, что-то похожее происходит при COVID-19".

Чтобы восстановить адаптационные механизмы организма, необходимо создать те условия, которые были до болезни, или даже лучше: обеспечить полноценное питание, качественную доставку кислорода к головному мозгу, хороший венозный отток и отсутствие интоксикации, - говорит Алексей Руденко. Для этого врач может назначить прием антиоксидантов и препаратов, которые улучшают регенерацию тканей и поврежденных органов.

"Кроме того, интоксикация при коронавирусе вызывает нарушение венозного оттока и доставки кислорода к тканям головного мозга - это приводит к ослаблению внимания и памяти. Чтобы решить эти проблемы, в первую очередь нужно избавиться от токсина (для этого используют антиоксиданты). Второй этап - насытить кислородом головной мозг, в этот период рекомендованы легкие ноотропы и венотоники. И третий - прием ацетилхолинов, которые используют для восстановления функции памяти", - советует Руденко.

При этом специалист подчеркивает: заниматься самолечением не стоит, необходимо обратиться к неврологу, который поможет подобрать препараты. "Во время ковида поражаются почки и сердечно-сосудистая система, а значит, терапия должна подбираться с учетом всех этих обстоятельств и общего состояния больного, она не должна провоцировать скачки давления или иначе усугублять существующие проблемы", - заключил Руденко.