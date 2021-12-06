Врач рассказал, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую

Течение коронавирусной инфекции непредсказуемо. Одни попадают в больницу, другие даже не замечают, что больны, третьи легко переносят ее дома, но потом может наступить внезапное ухудшение. В каких случаях это опасно и нужно срочно вызывать медиков, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Специалист пояснил, что нужно внимательно относиться к своему состоянию. Обычно, если организм сам справляется с инфекцией, симптоматика нарастает постепенно до пика, а затем так же постепенно спадает вниз, намечается улучшение.

Если же организм "колбасит", вместо плавного течения болезни наблюдаются "провалы" и "подскоки", резкие отклонения от нормального процесса, то это означает, что без помощи медиков не обойтись.

Прежде всего грозным симптомом осложнений коронавирусной инфекции является нарастающая одышка. А именно состояние, когда частота дыхательных движений увеличивается до 30 в минуту (при норме 14-16).

"Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство", - сказал Водовозов.