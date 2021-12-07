Алексей Мазус: Не надо сеять панику из-за "омикрона"

Напряженность вокруг появления нового штамма коронавируса "омикрон" вредна. То, что вирус мутирует, - это нормально, считает главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

Эксперт считает, что пока никаких "чрезвычайных событий" появление нового штамма коронавируса в России не предвещает, просто надо тщательно отслеживать ситуацию.

"Хочется сказать, что не надо сеять панику. Россия - часть международной научной сети, у нас есть партнеры, друзья, и мы одни из первых получили из ЮАР данные [по новому варианту, - прим. "РГ"]. Исходя из этих данных, новый вирус, ну да, [содержит, - прим. "РГ"] мутации, но никаких чрезвычайных событий, что все пропало, что это новая Эбола, ничего этого не было видно с самого начала", - сказал Мазус в ходе пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что коронавирус мутирует, и это нормально - новые штаммы появлялись и будут появляться. "Поэтому это напряжение, которое возникло с появлением нового штамма, оно, с моей точки зрения, конечно, искусственно, а может даже и вредно", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что "это не самый тяжелый штамм, который вызывает тяжелую инфекцию". Тем не менее, добавил Мазус, необходимо отслеживать ситуацию и изучить этот новый вариант.