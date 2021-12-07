Эксперт: Развитие ситуации с "омикроном" зависит от трех факторов

"Вариант коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство всего мирового сообщества, так как имеет более 30 мутаций в области белка - шипа - с помощью которого вирус проникает в наши клетки и на который направлены наши антитела. В связи с этим, он может приобрести новые свойства", - отметил Михаил Каган.
Как заявил эксперт, влияние "омикрона" на течение пандемии будет определяться тремя факторами: его заразностью; степенью уклонения от уже существующей у многих людей иммунной защиты, возникшей после вакцинации, или инфекции, вызванной предыдущими вариантами; а также его вирулентностью, то есть тяжестью вызываемого им заболевания.
"Если "омикрон" объединит в себе наихудшие качества, это значительно повысит напряженность ситуации и потребует принять еще более серьезные противоэпидемические меры", - отмечает Михаил Каган.
При этом есть и более благоприятный сценарий. "Если "омикрон окажется суперзаразным, но легким по своим симптомам, это может оказаться положительным моментом, так как освободит нас от "дельты" и значительно затруднит распространение других новых, потенциально более опасных вариантов", - считает специалист.
Каган напомнил, что пока, по сообщениям врачей из ЮАР, случаи заболевания, вызванные "омикроном", выглядят менее серьезными, чем вызванные "дельтой": не зарегистрировано ни одного летального исхода и меньшая доля пациентов нуждается в кислородной поддержке.
"Однако в связи с ограниченным периодом наблюдения и небольшим количеством случаев, эти данные пока необходимо признать очень предварительными. Потребуется еще несколько недель для получения более достоверной информации", - отметил Михаил Каган.
Эксперт не исключил, что дальнейшие наблюдения за "омикроном" и изучение нового штамма дадут повод для пересмотра нынешнего режима вакцинации, как наиболее эффективной защиты от COVID-19.
"Производители вакцин сейчас активно исследуют эффективность антител против нового варианта. От результатов этих экспериментов, которые следует ожидать также через несколько недель, может зависеть необходимость пересмотра режима и доз вакцин, используемых при ревакцинации. В нашей стране "Спутник Лайт" или двухкомпонентный "Спутник V" рекомендовано сделать через 6 месяцев. В то же время, например, в Великобритании принято решение о бустерной прививке через 3 месяца вместо полугода после первичной вакцинации", - говорит Каган.
Эксперт также предупредил, что, пока проясняется ситуация со свойствами нового штамма, необходимо проявлять особую осторожность и ни в коем случае не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.
"Омикрон" объявился в очень неудачное время, когда предстоят новогодние праздники. Многие люди в этот период привыкли путешествовать и собираться вместе. Но сейчас не время для того, чтобы расслабляться. Люди должны помнить о необходимости ношения масок, когда они находятся в общественных местах, о важности вакцинации и своевременной ревакцинации, так как для противостояния "омикрону" может понадобиться более высокий уровень иммунных механизмов. Надо не забывать также о самоизоляции и тестировании при плохом самочувствии", - заключил эксперт.