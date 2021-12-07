Эксперт: Развитие ситуации с "омикроном" зависит от трех факторов

Влияние нового варианта коронавируса "омикрон" на течение пандемии зависит от его главных свойств: контагиозности (заразности), способности уклоняться от иммунной защиты, а также вирулентности (то есть тяжести вызываемого заболевания). Об этом сообщил "Российской газете" заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

"Вариант коронавируса "омикрон" вызывает беспокойство всего мирового сообщества, так как имеет более 30 мутаций в области белка - шипа - с помощью которого вирус проникает в наши клетки и на который направлены наши антитела. В связи с этим, он может приобрести новые свойства", - отметил Михаил Каган.

Как заявил эксперт, влияние "омикрона" на течение пандемии будет определяться тремя факторами: его заразностью; степенью уклонения от уже существующей у многих людей иммунной защиты, возникшей после вакцинации, или инфекции, вызванной предыдущими вариантами; а также его вирулентностью, то есть тяжестью вызываемого им заболевания.

"Если "омикрон" объединит в себе наихудшие качества, это значительно повысит напряженность ситуации и потребует принять еще более серьезные противоэпидемические меры", - отмечает Михаил Каган.

При этом есть и более благоприятный сценарий. "Если "омикрон окажется суперзаразным, но легким по своим симптомам, это может оказаться положительным моментом, так как освободит нас от "дельты" и значительно затруднит распространение других новых, потенциально более опасных вариантов", - считает специалист.

Каган напомнил, что пока, по сообщениям врачей из ЮАР, случаи заболевания, вызванные "омикроном", выглядят менее серьезными, чем вызванные "дельтой": не зарегистрировано ни одного летального исхода и меньшая доля пациентов нуждается в кислородной поддержке.

"Однако в связи с ограниченным периодом наблюдения и небольшим количеством случаев, эти данные пока необходимо признать очень предварительными. Потребуется еще несколько недель для получения более достоверной информации", - отметил Михаил Каган.

Эксперт не исключил, что дальнейшие наблюдения за "омикроном" и изучение нового штамма дадут повод для пересмотра нынешнего режима вакцинации, как наиболее эффективной защиты от COVID-19.

"Производители вакцин сейчас активно исследуют эффективность антител против нового варианта. От результатов этих экспериментов, которые следует ожидать также через несколько недель, может зависеть необходимость пересмотра режима и доз вакцин, используемых при ревакцинации. В нашей стране "Спутник Лайт" или двухкомпонентный "Спутник V" рекомендовано сделать через 6 месяцев. В то же время, например, в Великобритании принято решение о бустерной прививке через 3 месяца вместо полугода после первичной вакцинации", - говорит Каган.

Эксперт также предупредил, что, пока проясняется ситуация со свойствами нового штамма, необходимо проявлять особую осторожность и ни в коем случае не пренебрегать мерами индивидуальной защиты.

"Омикрон" объявился в очень неудачное время, когда предстоят новогодние праздники. Многие люди в этот период привыкли путешествовать и собираться вместе. Но сейчас не время для того, чтобы расслабляться. Люди должны помнить о необходимости ношения масок, когда они находятся в общественных местах, о важности вакцинации и своевременной ревакцинации, так как для противостояния "омикрону" может понадобиться более высокий уровень иммунных механизмов. Надо не забывать также о самоизоляции и тестировании при плохом самочувствии", - заключил эксперт.