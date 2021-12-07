Мишустин призвал быть готовыми к любому сценарию в связи с появлением "омикрона"

Правительство завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с распространением COVID-19, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость в дополнительных мерах возникла в связи с распространением нового штамма "омикрон" и замедлившимся снижением темпов заболеваемости.

Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, по итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах, подчеркнул глава кабмина на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией. Положение осложняется появлением нового штамма вируса. "Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", - указал Мишустин.

В рамках уточненного плана планируется создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в страну, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции. Будут обновлены методические рекомендации по лечению больных с учетом международного опыта. Глава правительства призвал регионы контролировать ситуацию в системах местного здравоохранения: необходимо постоянно контролировать запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также резерв коек.

В субъекты Федерации дополнительно направлено 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с ковидом. "Для людей такая помощь останется бесплатной и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны", - заверил премьер-министр. Также подготовлено постановление, которое продлевает упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом. Документ начали применять в апреле прошлого года, и он будет действовать еще три.

За прошлую неделю количество граждан с инфекцией, находящихся под наблюдением врачей, снизилось на 11 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Тенденция сохраняется вторую неделю подряд. "Более 660 тысяч пациентов сегодня ведется амбулаторно, и почти 168 тысяч человек находятся в стационарах", - привел глава минздрава текущие данные. По-прежнему сохраняется высокое количество пациентов на искусственной вентиляции легких - 5156 человек.

Прививку от COVID-19 получили более 72 миллионов граждан, полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек. "В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62 процентов от численности взрослого населения страны", - заявил Мурашко. Позитивная динамика, по его словам, наблюдается среди граждан старше 60 лет - в этой группе вакцинацию прошли 61,7 процента.

На этом хорошие новости для президиума закончились. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что на прошлой неделе темпы снижения заболеваемости упали. Сокращение составило всего 2,9 процента. "Неделей раньше это было минус 8,3 процента", - подчеркнула она. Показатели растут уже в 11 регионах, отсутствие значимой динамики фиксируется в 17, а снижение продолжается в 57 субъектах Федерации.

Коэффициент распространения заболевания остается достаточно высоким, не опускаясь ниже 1 на протяжении последних 10 дней. "Это заставляет нас думать о том, что снимать какие-то ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно, - заявила главный санитарный врач страны. - Эпидситуация остается напряженной. Ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которая достигнута таким сложным и напряженным трудом".

Возрастает опасность из-за штамма "омикрон". Он может быть завезен в Россию уже из 48 стран, подчеркнула Анна Попова. Роспотребнадзор усилил контроль на границе. С 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из наиболее опасных стран. "Это более пяти тысяч человек, и, конечно, отработаны те борта, которые привезли наших отдыхавших в Южно-Африканской Республике. На сегодняшний день они размещены в обсерваторе", - сказала глава ведомства. "Омикрон" подтвержден у двух человек, вернувшихся из-за рубежа. По остальным положительным тестам на коронавирус, подчеркнула Попова, лабораторные исследования продолжаются.