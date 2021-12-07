Набиуллина назвала риски проникновения технологий в жизнь россиян

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2021, организованном ЦБ, обозначила риски проникновения технологий в жизнь россиян: повышение цен на товары и услуги, необходимость делиться личными данными с финансовыми организациями.

"Катализатором изменений, которые влияют на всех нас, - взаимодействие человека и технологий, - отметила Набиуллина. - Мы видим, что технологии не просто являются посредником между поставщиками товаров и услуг и человеком. По сути дела, технологии сплели сеть вокруг нас, опутали нас, и в один "клик" можно получить то, что человек хочет, и о потребности в чем он не догадывался - супераппы, суперсервисы, экосистемы. Человеку кажется, что его поставили в центр мира, но чем он за это платит? Оптимисты говорят, что практически ничем, и технологии предложат ему самое лучшее. Пессимисты говорят, что придется заплатить повышением цен на товары и услуги, что неизбежно возникнет монополизм".

По словам председателя ЦБ, многие регуляторы в мире, пытаются выработать механизмы снижения этих рисков.

"Мы тоже ведем споры с участниками рынка по этому поводу, они далеки от завершения, - уточнила Набиуллина. - Но есть еще один аспект. Возможно, мы находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное: свои данные и с этими данными право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда нам это предлагает".