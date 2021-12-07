РФ и ОАЭ могут взаимно признать сертификаты о вакцинации от коронавируса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с председателем Федерального совета Объединенных Арабских Эмиратов возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Спикер СФ находится в ОАЭ с официальным визитом.

"Сегодня в ходе встречи с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса", - сказала Матвиенко. Запись комментария распространила пресс-служба Совфеда.

Кроме того, стало известно, что Валентина Матвиенко привезла послание президента России Владимира Путина наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

"Мы придаем особое значение углублению уже налаженного сотрудничества с вами, сотрудничества взаимовыгодного и взаимоуважительного с учетом национальных интересов каждой страны​​​. Также мы открываем новые сферы взаимных интересов. Таким настроем пронизано послание президента России на имя заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами Арабских эмиратов, наследного принца Абу-Даби, которое я имею честь передать по поручению главы российского государства", - заявила она, выступая в Федеральном национальном совете.