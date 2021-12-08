Как восстановиться после COVID-19

Восстановительное лечение нужно большинству пациентов, переболевших COVID-19. На конгрессе "Здравоохранение в России-2021" эксперты поделились лучшими реабилитационными практиками. Что нужно знать пациентам?

Начать с обследования

У всех, кто переболел коронавирусной инфекцией, есть возможность пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. Цель - найти отклонения, которые могут иметь фатальные последствия. Это сердечно-сосудистые нарушения, поражения дыхательной системы, предрасположенность к тромбозу.

"Если уровень сатурации у пациента сохраняется на уровне меньше 94, его обязательно должны обследовать дополнительно: провести УЗИ сердца, КТ легких, УЗИ вен нижних конечностей. Если пациент жалуется на одышку, астению, слабость, его направляют на тест шестиминутной ходьбы. Затем врач выдает заключение, и пациент направляется или на диспансерное наблюдение, или на реабилитацию, либо, если необходимо, на стационарное лечение", - сообщила главный внештатный специалист-терапевт минздрава Оксана Драпкина.

Дышите глубже

"Коронавирус поражает все органы и системы, но основной удар на себя принимают легкие, - говорит главный внештатный специалист-пульмонолог по Уральскому ФО Галина Игнатова. - Поэтому всем переболевшим нужно обязательно провести спирометрию".

Нарушение диффузионной способности, то есть газообмена в легких, может сохраняться долго. Таким пациентам назначают физиопроцедуры, лечебную и дыхательную гимнастику, а также медикаментозную терапию. Игнатова рассказала об одном из ферментных препаратов, который применяют при комплексной реабилитации. Исследования показали, что назначение лонгидазы помогает улучшить функцию легких за счет противовоспалительного и противофиброзного действия препарата.

Что на сердце

"Мы видим много смертей, в том числе в молодом возрасте, которые связаны с аритмией, инсультами, инфарктами. Но если оценить, что предшествовало их развитию, то большинство пациентов страдали артериальной гипертензией, ИШМ, имели избыточную массу, - рассказал главный внештатный специалист-кардиолог минздрава Евгений Шляхто. - После прохождения острой фазы COVID-19 такие больные непременно должны проходить соматическую реабилитацию в стационарах".

Для переболевших COVID-19 предусмотрены специальные исследования

Но и при амбулаторной реабилитации нужно внимательно следить за состоянием сердца и сосудов: контролировать давление и свертываемость крови. При необходимости врач назначит гипотензивные лекарства и тромболитики. Восстановлению также помогут прогулки, спокойные упражнения - летом это может быть плавание, а зимой - ходьба на лыжах.

От больной головы к здоровой

Еще одно серьезное последствие перенесенного COVID-19 - нарушение работы центральной нервной системы, оно отмечается у каждого третьего переболевшего.

"Мы видим большое увеличение количества больных с когнитивными нарушениями. Астения встречается у 85% больных. "Мозговой туман", головная боль, нарушение памяти - это самые частые симптомы постковидного синдрома", - рассказала руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий профессор Анна Боголепова.

Восстановление начинается еще в стационаре и продолжается дома.