Новости

Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарово 16:57
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 16:55
Marvel раскрыла, как Соколиный глаз познакомился с Черной вдовой 15:46
В "Соколином глазе" состоялось камео одного из новых персонажей Marvel 15:20
Вышел второй трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне" 15:02

Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года

Новости
    08.12.2021, 17:31
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Свой список десяти лучших фильмов 2021 года ставили два редактора The Wall Street Journal. Они составлены исходя исключительно из личных предпочтений, поэтому получились очень разными: в рейтингах кардинально различаются первые три строки, да и пересечений всего четыре.

Десятка от Энтони Скотта выглядит так:

1. "Лето соула" - документальный фильм

2. "Безумное кино для взрослых"

3. "Власть пса"

Фото: kinopoisk.ru
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года

4. "Маленькая мама"

5. "Приведи свою бригаду"

6. "Остров Бергмана"

7. "Сядь за руль моей машины"

8. "Память"

9. "Вестсайдская история"

10. The Velvet Underground - документальный фильм о легендарной рок-группе

Десятка от Манолы Дарджис:

1. "Сядь за руль моей машины"

2. "Власть пса"

Фото: kino-teatr
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара"

3. The Velvet Underground

4. "Лето соула"

5. "Идентичность"

6. "Банкиры"

7. "Холодный расчет"

8. "Ученик"

9. "Случайность и догадка"

10. "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Новости

Режиссер "Хранителей" снимет сериал об СССР "Красная радуга" 14:50
Анонсирован сериал Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой 13:55
Вышел трейлер нового проекта Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать" 13:39
В Петербурге прощаются с Ниной Ургант 12:16
⧣ США
Фото: more.tv
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии 12:07
Вышел трейлер "МакГрубера" с Уиллом Форте и Лоуренсом Фишборном 11:41
Скарлетт Йоханссон и Том Хиддлстон получили награды People's Choice 11:09
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Sky TV
Вышел трейлер драмедии с Джонатаном Прайсом и "Драко Малфоем" 10:46
Вышел трейлер третьего сезона сайфай-сериала "Сквозь снег" 09:10
Вышел трейлер фильма Netflix "Мюнхен: На пороге войны" с Айронсом 07.12.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ PsicoMauri
Умер итальянский актер и певец Тони Сантагата 07.12.2021
От COVID-19 умер фронтмен культовой группы Omega Янош Кобор 07.12.2021
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 07.12.2021