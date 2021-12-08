Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года

Свой список десяти лучших фильмов 2021 года ставили два редактора The Wall Street Journal. Они составлены исходя исключительно из личных предпочтений, поэтому получились очень разными: в рейтингах кардинально различаются первые три строки, да и пересечений всего четыре.
Десятка от Энтони Скотта выглядит так:
1. "Лето соула" - документальный фильм
2. "Безумное кино для взрослых"
3. "Власть пса"
5. "Приведи свою бригаду"
8. "Память"
10. The Velvet Underground - документальный фильм о легендарной рок-группе
Десятка от Манолы Дарджис:
2. "Власть пса"
3. The Velvet Underground
4. "Лето соула"
5. "Идентичность"
6. "Банкиры"
8. "Ученик"
9. "Случайность и догадка"