Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года

Свой список десяти лучших фильмов 2021 года ставили два редактора The Wall Street Journal. Они составлены исходя исключительно из личных предпочтений, поэтому получились очень разными: в рейтингах кардинально различаются первые три строки, да и пересечений всего четыре.

Десятка от Энтони Скотта выглядит так:

1. "Лето соула" - документальный фильм

2. "Безумное кино для взрослых"

3. "Власть пса"

4. "Маленькая мама"

5. "Приведи свою бригаду"

6. "Остров Бергмана"

7. "Сядь за руль моей машины"

8. "Память"

9. "Вестсайдская история"

10. The Velvet Underground - документальный фильм о легендарной рок-группе

Десятка от Манолы Дарджис:

1. "Сядь за руль моей машины"

2. "Власть пса"

3. The Velvet Underground

4. "Лето соула"

5. "Идентичность"

6. "Банкиры"

7. "Холодный расчет"

8. "Ученик"

9. "Случайность и догадка"

10. "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"