Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии

Постапокалиптический сериал "Станция одиннадцать" - от создателей шоу "Маньяк" и "Оставленные" - получил новый русский трейлер. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса more tv.

Человечество не справилось с пандемией вируса, и двадцать лет спустя после гибельной эпидемии труппа странствующих актеров колесит по Америке, дает пьесы Шекспира, пополняя припасы в заброшенным домах. В какой-то момент артистам предстоит "столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер. Это синопсис.

В ролях: Джо Пинг ("Святые из Бундока"), Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Остановись и гори"), Химеш Патель ("Довод"), Даниэль Дедуайлер ("Атланта"), Набхан Ризван ("1917"), Дэвид Уилмот ("Голгофа") и Дилан Тейлор ("11.22.63").

Премьера - 17 декабря.

Предыдущий ролик смотрите здесь.