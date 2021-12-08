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Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии

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    08.12.2021, 12:07
Текст:   Олег Усков
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

Постапокалиптический сериал "Станция одиннадцать" - от создателей шоу "Маньяк" и "Оставленные" - получил новый русский трейлер. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса more tv.

Человечество не справилось с пандемией вируса, и двадцать лет спустя после гибельной эпидемии труппа странствующих актеров колесит по Америке, дает пьесы Шекспира, пополняя припасы в заброшенным домах. В какой-то момент артистам предстоит "столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер. Это синопсис.

В ролях: Джо Пинг ("Святые из Бундока"), Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Остановись и гори"), Химеш Патель ("Довод"), Даниэль Дедуайлер ("Атланта"), Набхан Ризван ("1917"), Дэвид Уилмот ("Голгофа") и Дилан Тейлор ("11.22.63").

Премьера - 17 декабря.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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