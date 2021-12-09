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Ассоциация чернокожих критиков назвала топ-10 фильмов и сериалов года

Новости
    09.12.2021, 12:21
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Афроамериканская ассоциация кинокритиков (African-American Film Critics Association) обнародовала десятку фильмов и сериалов, наиболее достойных наград, по мнению критиков. Ассоциация организована в 2003 году, является крупнейшей в мире группой чернокожих кинокритиков и ежегодно вручает свои призы.

Топ-10 выглядит так:

1. "Тем больнее падать" (The Harder They Fall).

2. "Король Ричард" (King Richard).

3. "Уважение" (Respect).

4. "Трагедия Макбета" (The Tragedy of Macbeth).

5. "Идентичность" (Passing).

6. "Белфаст" (Belfast).

7. "Мы те, кто мы есть" (Who We Are).

8. "Дом Gucci" (House of Gucci).

9. "Власть пса" (The Power of the Dog).

10. "Вестсайдская история" (West Side Story).

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