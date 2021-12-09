Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной

"Спутник V" - самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он привел конкретный пример - в Венгрии проводилось исследование, которое показало, что российский препарат защищает от COVID-19 на 98 процентов. "Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались", - сказал Дмитриев в интервью газете "Известия".

Стоит напомнить, что прививка защищает от тяжелых форм коронавируса. Люди, вакцинированные "Спутником V", защищены от смерти в 130 раз лучше, нежели непривитые.

Еще один положительный момент, на который обратил внимание глава РФПИ, - меньшее количество побочек после вакцинации. А комбинирование различных вакцин позволит бороться с мутациями коронавируса, в том числе с новым штаммом "омикрон", подчеркнул Дмитриев.