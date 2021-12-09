Импортные чипы заменят российскими

Экспериментальную партию первого полностью отечественного микроконтроллера "МК32 АМУР" на открытой архитектуре RISK-V выпустила компания "Микрон" - резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Выпущенный "Микроном" микроконтроллер "МК32 АМУР" - это базовый компонент электронной техники. Такие чипы используются в электронике потребительского и промышленного применения: инженерных инфраструктурных системах, сенсорных сетях, телекоммуникационном оборудовании, измерительных приборах. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, новый чип, созданный на базе столичной особой экономической зоны, может применяться для промышленной автоматизации и интернета вещей, умного дома, инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета, ТЭК, транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и приборов, ЖКХ и других сферах. Это универсальная базовая единица для импортозамещения в отечественной электронике.

А поскольку микроконтроллер создан на открытой архитектуре, то его разработчики и производители в дальнейшем не будут зависеть от владельцев патентов при создании и развитии новых электронных устройств и модулей. К тому же 32-битный "МК32 АМУР", разработанный НИИМА "Прогресс", имеет встроенную криптозащиту и позволяет полноценно использовать его в критической инфраструктуре и на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Как рассказала журналистам генеральный директор компании "Микрон" Гульнара Хасьянова, это действительно полностью отечественный RISC-V-микроконтроллер: весь цикл разработки и производства проходит в России.

Одновременно российская компания "Байкал Электроникс" - производитель российских процессоров Baikal, сборка которых сейчас производится на иностранных фабриках, объявила о решении протестировать установку микросхем в корпус своих изделий в России. При этом производство микросхем для Baikal остается на тайваньской фабрике TSMC - крупнейшем в мире производителе такой продукции. На иностранных фабриках до сих пор проводилась и сборка процессоров. Теперь, по мнению специалистов компании, их "корпусирование", как один из тех технологических процессов, приносящий большую часть добавочной стоимости, можно будет перенести на российскую территорию. По словам директора по развитию производства GS Group Федора Бояркова, "корпусирование" процессоров Baikal будет производиться на заводе GS Nanotech, расположенном в городе Гусев Калининградской области, на территории инновационного кластера "Технополис GS". Его сотрудничество с "Байкал Электроникс" должно стать "одним из знаковых шагов к возрождению российской микроэлектронной школы", поскольку до сих пор такого уровня микросхемы в России никто не собирал.

Что касается продаж созданного компанией "Микрон" микроконтроллера "МК32 АМУР", то, по словам гендиректора Гульнары Хасьяновой, они начнутся через год.

- В настоящее время производители электроники страдают от мирового дефицита чипов: зарубежные фабрики перегружены, сроки поставки малых партий чипов выросли в разы, а большую партию заказать практически невозможно, - сообщила "РГ" директор по стратегическому развитию компании Карина Абагян. - В этой ситуации "Микрон" совместно с НИИМА "Прогресс" готовит первый микроконтроллер с ядром на базе открытой архитектуры RISC-V 32-битный "МК32 АМУР", полностью произведенный в России, к выпуску в 2022 году. Мы уже видим высокий спрос на него со стороны разработчиков и производителей аппаратуры. Встроенная криптозащита ГОСТ позволяет полноценно использовать "МК32 АМУР" в критической инфраструктуре и на объектах, предъявляющих повышенные требования к безопасности. Использование отечественной ЭКБ в аппаратуре не только обеспечивает стабильность поставок, но позволяет получать приоритет при поставках в госсектор".