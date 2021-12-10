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10.12.2021 12:06
Рубрика: Экономика

Минтруд уточнил, в каких случаях учебный отпуск оплачивается работодателем

Текст: Нина Егоршева

В Минтруде рассказали, в каких случаях работник имеет право на оплату учебного отпуска. Речь идет о случаях, когда работник направлен работодателем или поступил самостоятельно на обучение по программам общего, среднего и высшего профессионального образования, а также магистратуры, аспирантуры или ординатуры, которые прошли государственную аккредитацию.

Фото: iStock
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Если эти условия соблюдены, то работнику предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка. Учиться можно как на заочной, так и очно-заочной форме, сообщает ведомство через свой официальный Instagram-аккаунт.

При этом утоняется, что гарантии и компенсации сотрудникам, совмещающим работу с учебой, предоставляются только если образование соответствующего уровня получается впервые.

Процесс оформления учебного отпуска довольно прост. Нужно написать соответствующее заявление и предоставить справку-вызов из учебного заведения. Продолжительность отпуска зависит от уровня образования. А оплата рассчитывается по средней зарплате работника за последние 12 месяцев.

Работодатель не вправе отказать в предоставлении учебного отпуска, если работник имеет на него право, подчеркнули в Минтруде.

Ранее в Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком. Речь идет о случаях, когда мать находится в отпуске по уходу за ребенком младше трех лет, а второй ребенок вдруг заболел. В этом случае больничный можно оформить на отца.

Экономика Работа Общество Образование Правительство Минтруд

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