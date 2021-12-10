В России впервые трансплантировали почку с помощью робота

Специалисты краснодарского ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" (НИИ-ККБ № 1) провели первую в стране трансплантацию почки на роботе нового поколения da Vinci Xi.

Как рассказали в пресс-службе главной клиники Кубани, орган пересадили 39-летнему пациенту, который находился на программном гемодиализе с 2020 года.

Трансплантация почки с помощью робота четвертого поколения, сообщается на странице больницы в Instagram, была выполнена в рамках Всероссийского мастер-класса "Лапароскопическая и роботизированная хирургия в урологии", который сейчас проходит в столице региона.

Вся операция, по словам врачей, длилась около шести часов. Ее провели заместитель главного врача НИИ-ККБ № 1 по урологии, руководитель краевого уронефрологического центра, главный внештатный уролог и трансплантолог министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Медведев. Профессору ассистировали хирурги клиники Георгий Палагута и Кирилл Чернов. Медицинская сестра - Анастасия Линник.

Система четвертого поколения робот da Vinci XI появилась в НИИ-ККБ №1 (это медицинское учреждение возглавляет Герой Труда России профессор Владимир Порханов) в конце октября нынешнего года. Новый робот-хирург был приобретен за счет средств бюджета Кубани в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения". Стоимость уникальной хирургической системы составляет более 300 миллионов рублей. Современный аппарат стал вторым в арсенале хирургов крупнейшей в крае больницы.

По словам врачей, робота Da Vinci в клинике до этого использовали для хирургических вмешательств по семи основным направлениям: торакальному, абдоминальному, колоректальному, сосудистому, гинекологическому, кардиологическому, а также при хирургии головы и шеи.

- Величина разрезов, сделанных с помощью Da Vinci, не превышает одного сантиметра, - говорит Владимир Порханов. - Уже через несколько часов пациент может ходить и ухаживать за собой. Отсюда и уменьшение срока госпитализации. Благодаря столь тонкой и ювелирной работе снижается риск инфекций и послеоперационных осложнений.

К примеру, в конце ноября врачи также впервые провели с помощью роботизированного хирургического комплекса четвертого поколения Da Vinci - XI. гинекологическую операцию. Оперативное вмешательство было выполнено 54-летней пациентке с миомой матки.