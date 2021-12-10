В России впервые трансплантировали почку с помощью робота

Новости

Стая выдр едва не загрызла британца в парке Сингапура 00:19
В лагере беженцев на юге Ливана взорвался склад с оружием 10.12.2021
Особенно опасен для мужчин: назван напиток, вызывающий рак кишечника 10.12.2021
Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу 10.12.2021
Установлен виновник смертельной аварии с участием Ксении Собчак 10.12.2021
Центр Гамалеи выделил образец "омикрона" от заболевших россиян 10.12.2021
Поздняков: На Олимпиаде наши спортсмены будут самыми стильными и красивыми 10.12.2021
Семин раскритиковал Николича и Гисдоля за результаты в еврокубках 10.12.2021
Решение о проведении матча ЦСКА - "Арсенал" будет принято в день матча 10.12.2021
Россельхознадзор ограничил поставки из Чехии из-за птичьего гриппа 10.12.2021
МИД: Отношения РФ и Запада подошли к критической черте 10.12.2021
В Крыму на массовые мероприятия будут пускать по QR-кодам 10.12.2021
Ученого Института стран СНГ депортируют из Кишинева 10.12.2021
В Москве произошел пожар в медцентре 10.12.2021
В Центре Гамалеи не оценили планы ЕМА сократить сроки ревакцинации 10.12.2021
США ввели новые санкции по КНДР, КНР и Мьянме 10.12.2021
Минстрой оценил возможность голосований жильцов через коммерческие сервисы 10.12.2021
В МИД РФ рассказали, чем грозит втягивание Украины в НАТО 10.12.2021
Матвиенко предложила системно обновлять трамвайные сети в регионах 10.12.2021
Роспотребнадзор направил в ЮАР специалистов для борьбы с "омикроном" 10.12.2021
Китай готов открыть свой рынок для российского зерна 10.12.2021
Пересильд и Шипенко вошли в номинацию "Просто космос" рейтинга "ВКонтакте" 10.12.2021
Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 10.12.2021
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 10.12.2021
Молдавия готовится запретить показ российских программ 10.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 23:51
Рубрика: Общество

В России впервые трансплантировали почку с помощью робота

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба НИИ-ККБ № 1 Фото: Пресс-служба НИИ-ККБ № 1
Фото: Пресс-служба НИИ-ККБ № 1

Специалисты краснодарского ГБУЗ "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского" (НИИ-ККБ № 1) провели первую в стране трансплантацию почки на роботе нового поколения da Vinci Xi.

Фото: iStock
Из раковых клеток выделили белок, способный замедлять рост опухолей

Как рассказали в пресс-службе главной клиники Кубани, орган пересадили 39-летнему пациенту, который находился на программном гемодиализе с 2020 года.

Трансплантация почки с помощью робота четвертого поколения, сообщается на странице больницы в Instagram, была выполнена в рамках Всероссийского мастер-класса "Лапароскопическая и роботизированная хирургия в урологии", который сейчас проходит в столице региона.

Вся операция, по словам врачей, длилась около шести часов. Ее провели заместитель главного врача НИИ-ККБ № 1 по урологии, руководитель краевого уронефрологического центра, главный внештатный уролог и трансплантолог министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Медведев. Профессору ассистировали хирурги клиники Георгий Палагута и Кирилл Чернов. Медицинская сестра - Анастасия Линник.

Система четвертого поколения робот da Vinci XI появилась в НИИ-ККБ №1 (это медицинское учреждение возглавляет Герой Труда России профессор Владимир Порханов) в конце октября нынешнего года. Новый робот-хирург был приобретен за счет средств бюджета Кубани в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения". Стоимость уникальной хирургической системы составляет более 300 миллионов рублей. Современный аппарат стал вторым в арсенале хирургов крупнейшей в крае больницы.

По словам врачей, робота Da Vinci в клинике до этого использовали для хирургических вмешательств по семи основным направлениям: торакальному, абдоминальному, колоректальному, сосудистому, гинекологическому, кардиологическому, а также при хирургии головы и шеи.

- Величина разрезов, сделанных с помощью Da Vinci, не превышает одного сантиметра, - говорит Владимир Порханов. - Уже через несколько часов пациент может ходить и ухаживать за собой. Отсюда и уменьшение срока госпитализации. Благодаря столь тонкой и ювелирной работе снижается риск инфекций и послеоперационных осложнений.

К примеру, в конце ноября врачи также впервые провели с помощью роботизированного хирургического комплекса четвертого поколения Da Vinci - XI. гинекологическую операцию. Оперативное вмешательство было выполнено 54-летней пациентке с миомой матки.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

МИД: Отношения РФ и Запада подошли к критической черте
Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии