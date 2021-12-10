Строителей переведут к цифровым технологиям постепенно

С января 2022 года все стройки по госзаказу перейдут на использование технологий информационного моделирования (ТИМ). Пока специалистов по этим технологиям не хватает, но строительство поликлиник, школ и детсадов не остановится - переход стройки в "цифру" будет постепенным.

Основная сложность во внедрении ТИМ-технологий - нехватка кадров, специалистов, которые могут решать производственные задачи, используя данные из информационной модели, говорит управляющий директор "Гипрогорпроекта" Константин Лебедев. При этом дефицит существует как на стороне исполнителя (не хватает разработчиков ТИМ-моделей), так и на стороне заказчика (не хватает специалистов для формирования заказа и приемки моделей). Дефицит специалистов в этой сфере - около 18 тысяч человек, к 2023 году эта цифра возрастёт до 42 тысяч, считает директор по маркетингу компании "Талан" Наталья Гарифуллина.

Сейчас и сами строительные компании, и Минстрой активно занимаются обучением специалистов по ТИМ. На днях министерство запустило второй поток курсов повышения квалификации по использованию ТИМ для госслужащих, занимающихся госзаказами.

Вторая сложность, считает Лебедев - недостатки отечественного программного обеспечения. Госзаказчики могут использовать только российские программы, однако их необходимо совершенствовать, они пока уступают западным аналогам. Однако, по мнению руководителя комиссии по цифровизации Общественного совета при Минстрое, президента Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаила Викторова, сейчас очень много желающих обучаться ТИМ-технологиям, и уже через год-два отечественное ПО сможет конкурировать на внешних рынках.

Перейти на цифровое моделирование в строительстве можно достаточно быстро, считает директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов. Эти технологии дают экономию средств при реализации проекта, можно серьезно ускорить его сроки и снизить стоимость работ в случае выставления BIM-модели на тендер. В этом случае его организаторы могут рассчитывать на более объективную цену закупки.

Существенно ускорил цифровизацию девелоперской отрасли переход к проектному финансированию, отмечает Гарифуллина: банки хотят сделать все процессы максимально прозрачными и стимулируют застройщиков переходить к цифровому проектированию. "При этом строители - люди консервативные, процесс перехода к цифровизации крайне сложен для них. Даже самые прогрессивные застройщики сейчас понимают и применяют не более 25-30% от тех возможностей, которые дают цифровые технологии. А небольшие региональные девелоперы не используют и 5%", - говорит она. Во многом вопрос упирается в деньги: стоимость годового обслуживания технологий цифрового проектирования на одного сотрудника составляет примерно 1 млн рублей, что может себе позволить не каждая компания. "С 2019 года разработчики подняли стоимость BIM-программ более чем на 50%, в 2022 году мы ожидаем увидеть большой рост цен, который будет связан с ростом спроса, - говорит эксперт. - Кроме того, они ввели обязательную индивидуальную лицензию на каждого специалиста, раньше 2-4 человека могли работать на одной лицензии. Таким образом, затраты компаний возросли в 2-4 раза".

Процесс перехода на ТИМ-технологии будет постепенным, говорит Викторов, но разговоры о том, что нужно отложить введение ТИМ, недопустимы. "Минстрой, комиссия Общественного совета прорабатывали ряд мер, чтобы этот процесс носил, скажем так, волнообразный характер. Регионы, у которых достаточно высокая степень готовности применять все 100% требований к информационной модели, в том числе и трехмерную конструкцию как часть проектной документации, должны будут это делать, указывая это в технических заданиях. Те регионы, где объемы стройки, сложность далеко не та - простые объекты, небольшие контракты, на 10-20 млн рублей - будут сделаны соответствующие допущения, которые позволяют не применять усложнение с применением трехмерной модели", - поясняет он. Главное в 2022 году - полностью перейти на электронный документооборот, на работу с проектно-сметной документацией в электронных форматах, считает Викторов. А по мере отработки машиночитаемых, автоматических алгоритмов, требования к проектной документации, к информационной модели будут расти.

В идеале при использовании ТИМ должна создаваться трехмерная модель здания, которой могут пользоваться и строители при его возведении (при этом ошибок проектировщиков становится намного меньше), и в дальнейшем эксплуатирующие дом компании в период всей "жизни" здания вплоть до его снова.

В 2022 году работа над совершенствованием требований к информационной модели будет продолжена, отметил Викторов. Пока не проработана законодательная база о ТИМ на уровне регионов, добавляет Лебедев. Целиком строительная отрасль перейдет на цифровое проектирование к 2030 году, считает Гарифуллина.

Большинство регионов и крупных государственных компаний в сфере строительства, судя по представленным регионами данным, готовы к переходу на ТИМ в строительстве, сообщили в пресс-службе Минстроя. В некоторых регионах есть сложности, сейчас ведется работа, которая должна разрешить их до конца 2021 года.

Минстрой рассматривает возможность плавного перехода на использование ТИМ, рассказали в ведомстве. На начальном этапе для тех, кто не имеет опыта с ТИМ, планируется сформировать модели данных и правила структурирования обменных данных с использованием машиночитаемого формата (XML) взамен условно цифровых документов (PDF). Позже будут развиваться другие форматы, подключаться 3D-модели. Это позволит запустить процесс обучения ТИМ, обеспечить квалифицированными кадрами участников процесса, развить отечественное программное обеспечение, проработать регламенты применения технологий для всех типов проектов. При этом более прогрессивные участники могут сразу перейти к следующему "шагу" и при желании использовать весь комплекс ТИМ.

"Сейчас на рынке существует множество компаний (и их число растет), которые достигли значительных положительных и производственных эффектов от внедрения ТИМ", - отмечают в Минстрое.