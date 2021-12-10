В "Векторе" оценили риски одновременного циркулирования "дельты", "омикрона" и гриппа

Как может сказаться на эпидситуации сочетание "дельты", "омикрона" и гриппа?
ГНЦ "Вектор": С учетом возможности коинфицирования совместная циркуляция нескольких респираторных вирусов или вариантов вируса, каждый из которых может вызывать тяжелое заболевание, является источником дополнительных эпидемиологических рисков.
Нужно ли в связи с этим усиливать меры индивидуальной защиты?
ГНЦ "Вектор": В настоящее время специалисты не располагают сравнительными данными о влиянии средств индивидуальной защиты и различных форм социального дистанцирования на заболеваемость, связанную с вариантом "омикрон". Вместе с тем, уже имеющийся опыт применения нефармацевтических мер противодействия показывает их действенность в отношении профилактики нового коронавируса. Гражданам не следует пренебрегать использованием масок, также не стоит без необходимости посещать массовые мероприятия и места скопления людей.
Может ли более контагиозный "омикрон" вытеснить патогенную "дельту"?
ГНЦ "Вектор": Ограниченные данные эпидемиологической статистики распространения варианта "омикрон" пока не позволяют сделать однозначных выводов о его способности к передаче и вытеснению других доминирующих вариантов, включая вариант "дельта". Выраженность тех или иных тенденций можно будет увидеть на более протяженном временном отрезке.