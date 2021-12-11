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Рубрика: Общество

Гинцбург: Прибывшие из ЮАР россияне с "омикроном" были привиты и болеют легко

Пациенты с "омикроном", прибывшие в Россию из ЮАР, ранее были вакцинированы и болеют легко. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Гинцбург: Конструкция вакцины против "омикрона" собрана

По его словам, тяжелых случаев нет. "Они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет", - рассказал ученый РИА Новости, отметив, что пациенты уже ранее были иммунизированы.

О двух зараженных новым штаммом, вернувшихся из ЮАР, стало известно 6 декабря. Других случаев нового штамма в России пока не было, более 170 человек находятся в обсерваторах до окончания обработки данных.

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