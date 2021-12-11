Индивидуальные дома будут строить индустриально

В Якутии объявлено о начале нового этапа жилищного строительства - в западной части столицы республики будут возведены первые пять индивидуальных домов по новым технологиям проекта ИЖС.

Все дома на выделенном под этот бизнес-проект земельном участке в Базовом переулке построят по немецкой технологии МХМ (Massiv-Holz-Mauer, в переводе "массивная деревянная стена". - Прим. ред.). Она уже хорошо зарекомендовала себя в республике. Для производства МХМ-панелей используется в основном древесина хвойных пород. По характеристикам дома из таких панелей не отличаются от брусовых.

Развитие индустриального строительства частных жилых домов и внедрение ипотечных программ для такого жилья идет и в других российских регионах. В Екатеринбурге группа ЛСР разработала для поддержки индивидуального жилищного строительства типовой проект одноэтажного дома и уже возвела первый коттедж из комплектующих, произведенных на собственном заводе. Группа компаний "Инград" в ближайшее время планирует вывести на рынок коттеджный поселок, расположенный в 25 километрах от Москвы по Дмитровскому шоссе. Его построят по технологии фахверк - жилые двухэтажные дома площадью от 100 до 250 квадратных метров, рассказал журналистам директор департамента по управлению земельными активами компании Сергей Глебов.

По данным Минстроя РФ, ежегодно в стране сооружается 250-270 тысяч индивидуальных жилых домов, что составляет 40-45 процентов всей вводимой площади жилья. Теперь разработана "дорожная карта" для развития рынка ИЖС с внедрением ипотеки. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", с 2020 по 2024 год в России должно быть построено 180 миллионов квадратных метров частных жилых домов.

Крупные городские застройщики начали проявлять интерес к новому для них рынку. Среди них группы "Самолет", ПИК, ЛСР и "Эталон". В свою очередь минстрой разрабатывает специальные меры поддержки пионеров внедрения индустриальных методов развития рынка ИЖС. Это создание стандарта ипотечного кредитования ИЖС, применение которого будет рекомендовано всем банкам; увеличение площади земельных участков для ИЖС, в том числе за счет федеральных земель и земель лесного фонда; обеспечение инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой участков для ИЖС; создание бесплатного каталога типовых проектов индивидуальных жилых домов и регулирование внешнего вида домов с помощью дизайн-кода.

Комментируя для "РГ" процесс индустриализации индивидуального жилищного строительства, руководитель отдела сопровождения архитектурно-планировочных и образовательных проектов Фонда ДОМ.РФ Александра Гершунская сообщила, что нынешней осенью были подведены итоги Всероссийского конкурса, организованного ДОМ.РФ, на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных несущих строительных конструкций. В конкурсе приняли участие около 100 ДСК, архитектурных бюро, строительных организаций и застройщиков, и по результату заседания жюри отобрало 40 проектов.

"Результатом конкурса стали 30 проектов индивидуальных и блокированных жилых домов, а также проекты многоквартирных домов, школ и детских садов, которые еще требуется обеспечить нормативной базой", - сказала Гершунская.

Гражданам, принимающимся за строительство своего дома, нужно понимать порядок необходимых согласований действий - это облегчит и упростит процесс на всех этапах: проектирование, согласование, кредитование и т.д. Всем заинтересованным в помощь ДОМ.РФ сейчас разрабатывает суперсервис по ипотечному кредитованию ИЖС, где можно узнать обо всех этапах проектирования и согласования. Это "путеводитель", помогающий разобраться во всех необходимых процедурах.

Сейчас на основании проектов, победивших в конкурсе, проектировщики разрабатывают проектно-сметную документацию, что позволит после проверки достоверности сметной стоимости и технической безопасности включить их в реестр типовых проектов. Для многоквартирных жилых домов и социальных объектов также ведется разработка проектно-сметной документации, однако применение деревянных конструкций и конструкций из перекрестно-клееной древесины для объектов такого назначения требует внесения изменений в действующую нормативную базу. Такая работа ведется Минстроем России совместно с подведомственными организациями. Сейчас наши строительные правила (СП) и пожарные нормативы запрещают использование деревянных несущих конструкций для школ, детских садов. ДОМ.РФ, как и другие участники рынка, заинтересован в создании нормативной базы, позволяющей удешевить и ускорить процесс проектирования и согласования в деревянном домостроении и их реализацию.