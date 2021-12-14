Гинцбург: Заканчивается проверка эффективности "Спутника V" против "омикрона"

На следующей неделе будут представлены данные об эффективности вакцины "Спутник V" по отношению к новому штамму коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно и утвердительно ответить на все те вопросы, которые возникают у нашего населения в связи с "омикроном", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Как рассказал сегодня заместитель директора Центра имени Гамалеи, руководитель группы разработчиков "Спутника V" Денис Логунов, до сих пор аналогичная работа проводилась учеными центра по всем актуальным штаммам коронавируса - начиная с "уханьского" (именно к нему разработана вакцина "Спутник V"), а затем по "альфе", "бете", "гамме", "дельте" и теперь - "омикрону".

Речь идет не только об известных экспериментах по инактивации вируса антителами, которые содержатся в сыворотке крови вакцинированных. Кроме того, эффективность вакцины проверяют на животных - две группы трансгенных мышей (привитых и не привитых вакциной) заражают очень высокой дозой коронавируса и сравнивают летальность в обеих группах, уточнил Логунов, выступая сегодня на Общем заседании РАН.

Кроме того, как рассказал Денис Логунов, в ходе исследования "омикрона" штамм проверяется на способность образования синцитий - крупных многоядерных агломераций из слившихся клеток. Это свойство - присоединять соседние клетки к инфицированной клетке - ранее продемонстрировала "дельта", именно этим объясняется ее повышенная патогенность. После проникновения вируса в клетку он провоцирует слияние соседних клеток, в результате образуются многоядерные клетки, те самые синцитии. Вирус продолжает размножаться внутри такой агломерации, не выходя за ее пределы, и в результате уходит от антительного ответа.

Исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" против штамма "омикрон" проводит также центр "Вектор" Роспотребнадзора. Образцы вируса получены от заболевших россиян, у которых подтвердилось инфицирование именно этим штаммом.