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14.12.2021 14:15
Рубрика: Российский автопром

Исполнительный директор УАЗа: Нашим автомобилям нет равных

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Осенью 2021 года Ульяновский автозавод отметил 80-летний юбилей, в рамках которого состоялось торжественное поздравление ветеранов предприятия и награждение их памятным золотым знаком за выдающийся вклад в развитие УАЗа.

Фото: Виктория Чернышева
Скорее жив, чем мертв: УАЗ рассказал о проведенной модернизации

"Автомобиль УАЗ пользуется уважением. И тот автомобиль, который появился, благодаря вам, сегодня продолжает жить и развиваться в новом формате и не только в пределах своей страны, - сказал в рамках награждения Алексей Спирин, исполнительный директор УАЗ. - Будьте уверены, мы не сдадим позиции. УАЗ будет держать марку, и оставаться на должном уровне долгие годы. Нашим автомобилям нет равных, и это доказано не раз".

Ранее глава УАЗа Адиль Ширинов рассказал, что у завода нет денег на разработку новых моделей, поэтому проект по созданию "Русского Прадо" свёрнут, а "Буханка" продолжит выпускаться в существующем виде до тех пор, пока спрос на неё сохраняется.

Тем не менее, УАЗ модернизирует свою производственную площадку, расширяет географию экспорта внедорожников - "Патриот" теперь продаётся даже в США, и планирует электрифицировать весь модельный ряд.

#УАЗ