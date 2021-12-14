Исполнительный директор УАЗа: Нашим автомобилям нет равных

Осенью 2021 года Ульяновский автозавод отметил 80-летний юбилей, в рамках которого состоялось торжественное поздравление ветеранов предприятия и награждение их памятным золотым знаком за выдающийся вклад в развитие УАЗа.

"Автомобиль УАЗ пользуется уважением. И тот автомобиль, который появился, благодаря вам, сегодня продолжает жить и развиваться в новом формате и не только в пределах своей страны, - сказал в рамках награждения Алексей Спирин, исполнительный директор УАЗ. - Будьте уверены, мы не сдадим позиции. УАЗ будет держать марку, и оставаться на должном уровне долгие годы. Нашим автомобилям нет равных, и это доказано не раз".

Ранее глава УАЗа Адиль Ширинов рассказал, что у завода нет денег на разработку новых моделей, поэтому проект по созданию "Русского Прадо" свёрнут, а "Буханка" продолжит выпускаться в существующем виде до тех пор, пока спрос на неё сохраняется.

Тем не менее, УАЗ модернизирует свою производственную площадку, расширяет географию экспорта внедорожников - "Патриот" теперь продаётся даже в США, и планирует электрифицировать весь модельный ряд.