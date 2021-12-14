Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию

Каждый пациент в России был обеспечен своевременной медицинской помощью во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе тематического саммита QS Subject Focus Summit Medicine 2021.

"Внедрение инновационных технологий оказалось выгодным для всех участников процесса: пациента, врача и всей системы здравоохранения. Система не захлебнулась от потока больных, не ушла в коллапс. И тем самым удалось обеспечить каждого пациента своевременной медицинской помощью", - передает слова министра ТАСС.

Мурашко уточнил, что использование медицинских сервисов позволило снять нагрузку с врачей, подключать к работе немедицинский персонал. Таким образом, по его словам, удалось сэкономить самый дефицитный и дорогостоящий ресурс - время врача.

Ранее Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России в последнее время стабилизировалась и начала снижаться. Всего, по данным Минздрава, болеют на данный момент около 800 тысяч человек.