Растет сеть зарядных станций для электромобилей

Массового выпуска личного электротранспорта в России еще нет, и всего за 10 месяцев 2021 года в стране продано лишь 845 легковых машин с электрическим приводом. Но, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, это в 2,2 раза больше, чем за весь 2020 год.

А председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель отмечает, что положительная динамика продаж способствует развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

В Москве департамент транспорта обещает к 2023 году создать сеть из 600 зарядных станций. И даже Омская область обратилась в Минэнерго РФ с предложением о включении региона в число пилотных территорий по созданию зарядной инфраструктуры для машин с электроприводом. Губернатор Александр Бурков на встрече с министром заявил: "Как не странно, в Сибири есть большое количество электромобилей. По данным ГИБДД, порядка 500 таких автомобилей зарегистрировано сегодня в Омске. И на протяжении последних трех лет парк электромобилей в области растет минимум на 100 машин в год. К тому же регион имеет выгодное расположение - на пересечении автомобильных дорог федерального значения, связывающих запад и восток страны, а также соединяющих Россию и Казахстан. То есть, потенциальная клиентура только и ждет, когда эта сеть будет построена и начнет действовать".

Тем временем сторонники электромоторов под капотами легковушек налаживают связи с заграницей. В Перми местное сообщество электромобилистов EV Perm, которое базируется на базе цифрового технопарка Morion Digital, первым среди подобных российских организаций вошло в международное сообщество Global EV Alliance (GEVA) - причем, с правом голоса. Всего в международное сообщество входит более 50 организаций из 30 стран мира. Общее количество участников составляет около 150 тысяч человек. Организация придерживается принципов "зеленой" энергетики и перехода на транспорт с нулевым уровнем вредных выбросов.

Но пока даже на мировом рынке доля электромобилей в общих продажах составляет лишь 2,7 процента. Хотя ведущие аналитики прогнозируют, что к 2040 году 58 процентов всех проданных машин будут электрическими. Компания Tesla уже продает в среднем 42 машины в час или 370 тысяч в год. Китай заявил, что намерен "озеленить" свой автомобильный парк на 100 процентов к 2035 году. Российские планы значительно скромнее: согласно правительственной концепции, к концу 2024 года в стране будет произведено не менее 25 тысяч легковых электромобилей.

Комментарий

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор НИУ "Высшая школа экономики":

- По проблеме срочной потребности нашей страны в легковом автотранспорте у меня несколько соображений. Первое - электромобиль имеет смысл эксплуатировать лишь в городах с чистой генерацией электроэнергии. Таких городов в России немного. К примеру, в Красноярске электричество вырабатывается на угольной ТЭЦ. В результате над городом стоит такой жуткий смог, что никаких бензиновых выхлопов не нужно.

Спрашивается: если экологически чистый автомобиль запитывается "грязным" электричеством, то в чем выигрыш? В отличие от Красноярска в Москве достаточно чистая генерация - и здесь можно говорить о массовом применении электротранспорта. Если не учитывать следующий аспект проблемы. Второе - электромобили нормально приживутся и не навредят населению в городах, где идеально или хотя бы прилично налажен раздельный сбор и переработка мусора. Сегодня мы батарейки от всяких гаджетов выбрасываем в общий контейнер - это беда, но не катастрофа. Но если начнем туда же, в общий мусор, выбрасывать ионно-литиевые батареи из автомобилей без всякой сепарации, а дальше отправим их на сжигание или будем закапывать на полигонах, то сначала отравим пригороды, а потом и города. Третье соображение можно назвать спорным. Но я придерживаюсь той точки зрения, что в России экономически гораздо более перспективно использовать в качестве автомобильного "топлива" не электричество, а газ.

Для экологии разница совсем невелика, а для экономики выигрыш немалый. И выскажу еще один факт: бензин более высокого класса, чем нынешний - допустим, Евро-5 или Евро-6 - практически не портит городскую атмосферу. Газомоторный автомобиль еще чище. Не менее интересна более дальняя перспектива - это водородное топливо. То есть, не нужно считать электромобиль единственной панацеей от всех экологических бед. Но есть сегмент, где электромобили найдут применение - это электробусы. Но это дорогой проект, и в России пока только Москва может его позволить себе. Со временем, когда в мире и в России начнется серьезное удешевление элементов питания, придет очередь и других городов. Потому, что электробусы при всех достоинствах электротранспорта еще и эксплуатируются исключительно профессиональными транспортными предприятиями, а не миллионами домохозяйств. Сегодня именно в автобусных парках нет проблем с утилизацией автопокрышек, моторных масел и прочих загрязняющих компонентов.

Думаю, не будет проблем и с утилизацией аккумуляторных батарей. Иное дело приучить к такой культуре миллионы российских "индивидуальных" автовладельцев - на это уйдут десятилетия. Подвожу итог: то, что сегодня в мире легковые электромобили уже исчисляются миллионами и быстро "размножаются", совсем не значит, что Россия должна быстро-быстро догонять и обгонять. Но когда и если у меня в городе будет чистая генерация, налажена сепарация и утилизация отходов - то есть, созданы хотя бы эти два непременных условия, то пусть здоровая конкуренция выявит, какой именно двигатель для личного автомобиля нам выгоден и нужен.