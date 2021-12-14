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Рубрика: Власть

Коронавирус. Продление срока действия QR-кодов

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций - на 6%.

Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций.

На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов).

В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 г.:

1) Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев.

Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

2) Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней.

Причина - ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма.

3) QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

Берегите себя. Соблюдайте меры предосторожности. Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинацию.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

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