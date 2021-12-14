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14.12.2021 04:42
Рубрика: Общество

Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах РФ

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

На 49-й неделе этого года (6-12 декабря) в целом на территории России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличился по сравнению с предыдущими семью днями. Эпидемические пороги заболеваемости по совокупному населению превышены в 64 субъектах РФ.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения и подростков.

В ведомстве отмечают, что заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать.

В России также продолжается вакцинация от гриппа. По состоянию на 10 декабря привито от гриппа более 62,26 миллиона человнек - 42,6 % от численности населения страны, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что вакцинация от гриппа не уменьшит количество антител к коронавирусу. По его словам, иммунная система человека избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм. Речь идет либо о непосредственно проникающих в организм вирусах, либо о вакцинации - искусственно введенных возбудителях. "Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа", - отметил ученый.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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