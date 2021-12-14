Врач-инфекционист заявил о безопасности совмещения разных вакцин от СOVID

Вакцины от коронавируса разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, поэтому их комбинация совершенно безопасна. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он пояснил, что все производители в качестве антигена используют один и тот же S-белок. "Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же - защита организма от вируса", - отметил Поздняков.

По его словам, в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Все вакцины моделируют один и тот же процесс, поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна, подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем он разнообразнее, тем более разнообразно стимулирована иммунная система, а организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка.

Поздняков добавил, что совмещение вакцин не влияет на иммунный статус человека. Врач напомнил, что люди смешивают вакцины по множеству других заболеваний: гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа и так далее. Например, прививка от гриппа необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами.

При этом, победить коронавирус поможет не смешанная вакцинация, а количество вакцинированных. "Сейчас целевой показатель - более 90%", - заключил врач.