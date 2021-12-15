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15.12.2021 08:11
Рубрика: Общество

Биолог объяснила опасность усиления иммунитета к COVID-19 на уровне генов

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые выяснили, что в организме человека есть определенный ген FAM72А, отвечающий за выработку антител. Он активирует фермент для начала процесса мутаций, необходимых для появления новых антител, которые смогут распознавать вирусы, включая SARS-CoV-2, и бороться с ними.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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О том, можно ли воздействовать на такие гены и тем самым "регулировать" иммунитет человека, рассказала в интервью радио Sputnik профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, усилить иммунитет на генетическом уровне пока для науки задача из области фантастики. Открытый учеными ген FAM72А "работает" лишь в В-клетках иммунной системы. Действительно, активируя его, можно получить суперсильный иммунный ответ. Однако нет гарантии, что процесс будет запущен лишь в одном типе клеток, а не по всему организму. Могут начаться поломки и в других клетках, например, в предраковых.

Практическое применение новому открытию может быть найдено в том случае, если будет обнаружено и вещество, способное затормозить мутационный процесс в уже образовавшихся опухолях, так называемый ингибитор гена FAM72А. Ведь если ученые могут его "запустить", активировать, то должны уметь и остановить.

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