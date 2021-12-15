В Минздраве назвали главные симптомы постковидного синдрома

Среди основных проявлений постковидного синдрома можно выделить одышку, амнезию и раздражительность. Об этом рассказал главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

По его словам, например, у спортсменов через несколько минут после начала интенсивных занятий наблюдается сильная одышка, чего не было до болезни. Частичная потеря памяти (амнезия) - также характерный симптом для тех, кто болел ковидом. Люди начинают забывать те или иные слова. Также у перенесших коронавирус наблюдается раздражительность.

"Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает", - отметил Кекелидзе в интервью РБК. По его словам, уже установлено, что во время заболевания происходит нарушение гематоэнцефалического барьера, который по сути является защитным для мозга.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев среди наиболее частных симптомов постковидного синдрома назвал слабость, спутанность сознания, отсутствие "ясности в голове", нарушения памяти. При этом он отметил, что после перенесенной болезни могут поражаться самые разные органы. Постковидный синдром может продолжаться до трех месяцев. Но вакцинация помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома.

В свою очередь профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов считает, что проблема тромбообразования и коагуляционных нарушений после выздоровления от коронавируса является одной из главных проблем синдрома. "Это связано со способностью вируса атаковать эндотелий - клетки, выстилающие сосудистую систему. Это приводит к образованию тромбов", - уточнил Чепурнов.