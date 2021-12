"Дом Дракона" вошел в топ-10 самых ожидаемых сериалов 2022 года

IMDb составил список из десяти самых ожидаемых зрителями сериалов 2022 года. Ранее сервис опубликовал топ-10 фильмов, премьеры которых больше всего ждут поклонники. На первом месте оказался "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который должен выйти в марте. В нижеуказанном рейтинге "супергеройские" проекты тоже заняли немало мест.

Список выглядит следующим образом:

1. "Дом Дракона" - приквел "Игры престолов", повествующий о семействе Таргариенов, члены которого правили в Вестеросе задолго до событий, описанных Джорджем Мартином.

2. "Властелин колец" - масштабный проект от Amazon. Действие развернется во Вторую эпоху Средиземья, тогда как события знаменитой трилогии Толкина и Питера Джексона разворачивались в Третьей.

3. "Пэм и Томми" - мини-сериал о взаимоотношениях Памелы Андерсон и Томми Ли. В ролях - Лили Джеймс, Себастиан Стэн.

4. "Песочный человек" - экранизация комикса Нила Геймана про короля Царства снов Морфея. В ролях - Дэвид Тьюлис, Чарльз Дэнс, Джоэли Ричардсон.

5. The Last of Us (в русском переводе "Одни из нас") - экранизация одноименной серии компьютерных игр. В ролях - Педро Паскаль, Белла Рэмси. Режиссером пилотного выпуска шоу стал российский режиссер Кантемир Балагов.

6. "Оби-Ван Кеноби" - новый проект по вселенной "Звездных войн". В сериале 10 лет спустя после выхода эпизода "Месть ситхов" сыграли Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

7. "Женщина-Халк" - проект Marvel про кузину Брюса Бэннера. В главной роли - Татьяна Маслани, в проекте также сыграет Марк Руффало.

8. "Мисс Марвел" - проект про первую супергероиню-мусульманку.

9. "Миротворец" - спин-офф "Отряда самоубийц". Новый проект Джеймса Ганна с Джоном Синой в главной роли.

10. "Лунный рыцарь" - марвеловский сериал с Оскаром Айзеком и Итаном Хоуком. По сюжету наемник обретает суперспособности от бога Луны.