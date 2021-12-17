Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

В период пандемии выросло число обращений к врачам с жалобами на различного рода психические расстройства: страхи, тревожные состояния, панические атаки, депрессия, нарушения сна, памяти, апатия и астения. Это связано как с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции, так и с реакцией на информационный бум вокруг нее в обществе и СМИ.

Об этом заявил заведующий отделением Оренбургской областной психиатрической больницы №2 Ярослав Журавлев в ходе онлайн-эфира, организованного Оренбургским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

- Сегодня мы уже знаем, что коронавирус - в том числе и нейротропная инфекция. Он оказывает влияние на ЦНС, центром регуляции которой является головной мозг. Поэтому в большом проценте случаев для психики это не проходит бесследно, - пояснил эксперт. - Мы видим разные расстройства - и по глубине, и по выраженности.

Так, порой коронавирус меняет течение болезни у людей, уже имевших ранее хронические нарушения психики. А ряд пациентов впервые получили психическое расстройство на фоне этой нейроинфекции.

- Сейчас много говорят о постковидном синдроме. Он охватывает несколько систем - включая и психическую сферу. Мы наблюдаем у таких больных специфические нарушения, которые проходят после завершения инфекции, - отметил Ярослав Журавлев.

Если же самостоятельно справиться с такого рода последствиями коронавируса не удалось, следует обратиться к специалисту. К примеру, панические атаки успешно лечатся психотерапевтом. Существует масса немедикаментозных методик, которые позволяют избавиться от тревоги и страхов.

Еще один негативный момент пандемии связан с затянувшейся изоляцией. Некоторые сетуют на то, что почти два года, опасаясь заразиться, боятся ездить в общественном транспорте, посещать культурные мероприятия, встречаться с друзьями.

- Такая неконструктивная тревога разрушает человека. Соблюдать меры предосторожности нужно, но полностью лишать себя живого общения не стоит. Если все грамотно организовать, с соблюдением санитарных норм, это пойдет только на пользу, - подчеркнул специалист.