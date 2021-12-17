В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин разных типов

Вакцинация от коронавируса препаратами, созданными на основе разных технологий, так же эффективна, как уколы вакцинами с одинаковой платформой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты выяснили, что комбинированное применение векторных и мРНК препаратов для вакцинации и ревакцинации имеет эффективность от 61 до 91 процента.

"Вакцинация только препаратами с технологией мРНК в среднем может быть 69-90 процентов, а после уколов только вакцинами с платформой вирусного вектора аденовируса - от 43 до 89 процентов", - говорится в исследовании.

Кроме того, введение бустерной дозы вакцины другого типа (отличающейся от технологии первых двух прививок) также имеет высокую эффективность против тяжелого протекания болезни.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что оптимальный срок для ревакцинации составляет полгода.