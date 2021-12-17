Вакцинацию от коронавируса хотят проводить без уколов

В дальнейшем планируется отказаться от инъекционных способов введения вакцины от коронавируса в пользу назальных спреев. Об этом рассказал директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов на конференции в пресс-центре "Россия Сегодня".

Он пояснил, что существует много альтернативных способов введения вакцин. Например, они могут быть в виде пластыря. Их не нужно хранить в холодильнике, можно самостоятельно купить в аптеке, наклеить и таким образом - защитить себя от инфекции. Этот вариант тоже рассматривается для вакцины от коронавируса, говорит ученый. Бывают таблетированные формы вакцинации: в этом случае, чтобы привиться, нужно просто выпить таблетку.

Однако для инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем, отмечает Лиознов, самыми эффективными, скорее всего, будут именно интраназальные вакцины. "С одной стороны, они удобные по способу введения, с другой стороны - формируют не только системный ответ организма на вирусную инфекцию, но еще и защиту в месте внедрения возбудителя", - заключил он.