Во время пандемии четверть россиян отказалась от профилактического осмотра

Во время пандемии каждый четвертый житель России воздерживался от профилактических медосмотров. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по Европе - 18%. Таковы результаты международного исследования Stada Health Report, в которых исследовалось, как повлияла пандемия COVID-19 на работу систем здравоохранения. В опросе приняли участие около 30 тысяч респондентов из 15 стран: Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании, Швейцарии, Украины и Великобритании.

Почти двое из пяти (38%) россиян обращаются к врачу только в случае боли или недомогания. Тревожно, что за время пандемии ситуация усугубилась: этот показатель увеличился на 12 пунктов по сравнению с 2019 годом.

Вызывает опасения и то, что опрос продемонстрировал невысокий уровень доверия россиян к профилактической медицине - всего 15 % жителей верят, что регулярные осмотры необходимы и разумны. Для сравнения, в Европе такого мнения придерживается 34% - больше трети населения.

Также исследование показало, что пока только 53% россиян готовы положительно воспринимать телемедицинские технологии и пойти на лечение посредством веб-камеры или через интернет, причем только в случае ограниченного числа заболеваний. В настоящий момент это на 4 пункта ниже среднего европейского показателя, отмечают авторы исследования, подчеркивая при этом, что тренд на использование телемедицинских технологий продолжает стремительно набирать обороты.

Тем не менее, для трех из десяти россиян (30%) по-прежнему большое значение имеет личное общение с врачом.

"Исследование показало, что из-за пандемии почти каждый пятый россиянин (19%) вынужден был отказываться от регулярных визитов к врачу, необходимых для наблюдения за хроническими заболеваниями. Это почти вдвое превышает среднеевропейский показатель (10%). В связи с этим вопрос доступности медицинских профилактических осмотров остается актуальным. В этом году мы предложили оказать поддержку системе здравоохранения - организовать медицинские осмотры для людей, проживающих в отдаленных уголках нашей страны, на базе нашего мобильного диагностического комплекса", - комментирует результаты исследования вице-президент компании Stada в России Елена Семенова.

Мобильный диагностический комплекс - это четыре врачебных кабинета с самым современным высокотехнологичным медоборудованием. В этом году он работал в Карелии: углубленную диспансеризацию прошли более 250 жителей городов Медвежьегорска, Сегежа и Беломорска.

Этот социальный проект ставит целью привлечь внимание к необходимости пройти углубленное обследование, особенно после перенесенной коронавирусной инфекции. В 2022 году проект будет продолжен, чтобы возможность пройти углубленную диспансеризацию получили все те, кто хотел бы обследоваться, но не всегда имеет такую возможность. - отметила Елена Семенова.