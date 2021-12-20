Врач назвал основные симптомы постковида

Чаще всего переболевших коронавирусом длительное время беспокоят слабость, кашель и одышка, заявил замдиректора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл Зыков.

"Слабость и одышка - основные симптомы постковида, которые наблюдаются у половины пациентов", - сказал он, выступая на конференции по COVID-19 в пресс-центре "Россия сегодня".

Затяжной кашель, по его словам, сохраняется у каждого пятого, дискомфорт и боли в груди - у 16%. Он также подчеркнул, что изменения в легких, которые фиксируются с помощью компьютерной томографии, не всегда следует расценивать как фиброз легких, и обычно они проходят в течение 6-9 месяцев. Именно столько обычно длится постковидный синдром. Истинный фиброз легких, говорит врач, встречается, только у 5% переболевших коронавирусом.

Он также обратил внимание, что постковидным синдромом считается период после двенадцатой недели с начала заболевания. Все недомогания, которые длятся первые три месяца, могут быть связаны с затяжным течением самого COVID-19. У госпитализированных и негоспитализированных пациентов вероятность развития постковида одинакова. По данным врача, сегодня его перенесли 7 млн россиян, то есть, 80% из всех, кто переболел коронавирусом.