Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном"

Головная боль и слабость являются характерными симптомами при заражении человека новым вариантом коронавируса "омикрон". Такую точку зрения высказал агентству URA.RU врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, при "омикроне" упадок сил наступает внезапно. К тому же появляется ярко выраженная головная боль. Болибок поясняет, что для всех вариантов коронавируса уже описано более 70 симптомов. При этом некоторые симптомы более выражены у одних штаммов. Например, "визитной карточкой" уханьского штамма стала потеря обоняния. А вот при заражении "дельта"-вариантом этот симптом стал проявляться гораздо реже. При заражении "омикроном" обоняние практически не страдает.

В свою очередь, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что симптоматика зависит от того, кто именно заразился коронавирусом. Ведь одно дело, когда болеет пожилой человек, и совсем другое дело, когда ребенок или подросток. Также важно, насколько тяжело протекает болезнь. При тяжелом поражении легких и одышке не выделяют отдельно такие симптомы, как слабость и потерю аппетита, в отличие от легкой формы.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн, со своей стороны, напоминает, что COVID-19 - разноликое заболевание. У кого-то есть симптомы, у кого-то нет. Поэтому надо ориентироваться на лабораторную диагностику, считает специалист.