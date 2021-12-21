Москва внедряет новые технологии по трудоустройству горожан

Центр занятости населения Москвы помогает бизнесу в поиске замотивированных сотрудников. Осенью этого года в городе была анонсирована новая технология подбора персонала - ассессмент-центр. О расширении возможностей Московской службы занятости рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

"В августе 2021 года Московская служба занятости внедрила практику набора сотрудников через новую технологию ассессмент-центра. По сути, это кадровое агентство внутри службы занятости: работодатель обращается в центр "Моя работа" и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов. Технология ассессмент-центра помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. Кроме того, это очень удобно для соискателей: они могут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе. Таким образом расширятся возможности по трудоустройству москвичей. Первым нашим партнером стал Московский метрополитен. Из почти 1,1 тысячи соискателей, прошедших первичное собеседование, более 200 кандидатов трудоустроились. Еще около 100 направлены на дополнительное интервьюирование. Ежедневно кадровый специалист центра "Моя работа" отсматривает на нашей площадке более 20 соискателей".

Специалисты центра занятости населения адресно привлекают компании с массовыми вакансиями. Сейчас в базе центра более 3 тысяч активных работодателей. Многие из них пользуются технологией открытых отборов. В этом году около 40 тысяч человек посетили открытые отборы в центре занятости населения

"Еще один инструмент взаимодействия между службой занятости и бизнесом - "сдача в аренду" одного из рекрутеров "Моей работы" на проект конкретного работодателя. Такому специалисту необходимо погрузиться в корпоративную культуру, особенности и требования компании, чтобы в скором времени он был в состоянии подбирать сотрудников на площадке центра занятости населения на уровне штатного рекрутера. В январе 2022 года по такой технологии центр занятости населения планирует начать работать с "Почтой России", - уточнила Анастасия Ракова.

Найти работу москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы - служба занятости населения города Москвы.

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах госуслуг "Мои Документы". Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются на улице Щепкина, дом 38, строение 1 и улице Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости "Моя карьера" для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью, молодежи и малоимущих семей с детьми открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.