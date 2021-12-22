Указ губернатора города Севастополя от 21 декабря 2021 года № 103-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 04.12.2021 № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19", от 04.12.2021 № 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15", от 04.12.2021 № 34 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021, от 07.07.2021 № 82-00-04/05-9147-2021, от 16.07.2021 № 82-00-03/05-9824-2021, от 07.09.2021 № 82-00-04/05-14271-2021, от 05.10.2021 № 82-00-03/05-15385-2021, от 07.10.2021 № 82-22-03/05-15568-2021, от 08.12.2021 № 82-00-04/05-19401-2021 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 8 пункта 2 признать утратившим силу.

1.2. В абзаце четвертом пункта 21, пункте 33, абзаце третьем пункта 13 слова "(срок действия - не позднее 72 часов после получения результатов исследования)" заменить словами "(срок действия - не более 48 часов от результатов лабораторного исследования)".

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить:

- работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания.".

1.4. Пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается участие родителей в проведении утренников, других мероприятий в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях при наличии сертификата (медицинской справки) о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-2019, или QR-кода о прохождении вакцинации, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата (медицинской справки) о перенесенном заболевании COVID-2019, или QR-кода о перенесенном заболевании, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - шесть месяцев после выздоровления), и документа, удостоверяющего личность.".

1.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Обязать прибывающих в город Севастополь с территории иностранного государства, в том числе транзитом:

1) иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении i Государственной границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также до прибытия на территорию Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска (рекомендуемый образец размещен на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (http://82.rospotrebnadzor.ru/directions/sanoxrana/148829/).

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации дополнительно пройти тестирование на COVID-2019. Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля.

При этом иностранные граждане - студенты обязаны пройти обследование на COVID-2019 методом ПЦР дважды - не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации. Допуск к учебному процессу возможен только при наличии двух отрицательных результатов обследования на COVID-2019.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР лицам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания.

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Российской Федерации, могут быть представлены на русском или английском языке.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языке допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации;

2) граждан Российской Федерации (за исключением членов экипажей морских и речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

- до прибытия на территорию Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации на бумажном носителе (рекомендуемый образец размещен на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (http://82.rospotrebnadzor.ru/directions/sanoxrana/148829/). В целях оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) в разделе "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия в Российскую Федерацию;

- в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-2019 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-2019 проведение лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР не требуется;

- разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации дополнительно пройти тестирование на COVID-2019. Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля;

3) лиц, прибывших из Республики Ботсваны, Республики Зимбабве, в Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибии, Объединенной Республики Танзании, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию Российской Федерации (за исключением действующих членов экипажей морских судов, осуществляющих морскую перевозку), соблюдать постановления главного государственного врача (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара / обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию для непрерывного медицинского наблюдения и обследования на COVID-2019 методом ПЦР.".

1.6. Подпункт 11.3 изложить в следующей редакции:

"11.3. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-2019 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования.".

1.7. В абзаце втором пункта 13 после слов "о вакцинации против COVID-2019" дополнить словами "или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата (медицинской справки) о перенесенном заболевании COVID-2019, или QR-кода о перенесенном заболевании, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - шесть месяцев после выздоровления), и имеющих медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации".

1.8. Абзац шестой пункта 13 изложить в следующей редакции:

"- усилить режим текущей профилактической дезинфекции препаратами, активными в отношении вирусов и зарегистрированным в установленном законодательством порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-методическими рекомендациями, обеззараживания воздуха в помещениях устройствами (рециркуляторами), зарегистрированными в установленном законодательством порядке на территории Российской Федерации и разрешенными к применению в присутствии людей, использования сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и антисептиков для обработки рук, в том числе на объектах благоустройства, остановочных павильонах, в подъездах и лифтах многоквартирных домов, на различных видах пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры;".

1.9. Пункты 19-26 считать пунктами 14-21.

1.10. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечить готовность инфекционного стационара (мельцеровских боксов) и/или обсерватора для размещения лиц, прибывающих из стран, на территории которых отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







