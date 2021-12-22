Врач назвал срок появления первых симптомов заражения "омикроном"

Инкубационный период штамма коронавируса "омикрон", который стремительно распространяется в Европе и США, вытесняя "дельту", составляет предварительно от трех до семи дней. То есть с момента заражения человека до проявления первых симптомов может пройти меньше недели.

Об этом сообщила врач отделения интенсивной терапии Школы медицины Университета Джона Хопкинса Анита Гупта. По ее словам, короткий инкубационный период объясняет ускоренное распространение нового штамм, впервые выявленного в ЮАР. Однако коррективы в этот срок может вносить пол, возраст, наличие прививки от коронавируса и хронические заболевания, передает слова врача NBC News.

Максимальный инкубационный период заболевания "дельта"-штаммом - это 14 дней, сообщал ранее Роспотребнадзор. Однако с появлением новых штаммов срок сокращается. Исходя из инкубационного периода власти разных стран решают, на какой именно период следует изолироваться при заражении коронавирусом. Во избежание распространения вируса в России, прибывающие в страну из ЮАР и еще девяти стран обязаны пройти двухнедельный карантин.