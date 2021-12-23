Классические и квантовые процессы определяют свойства водных растворов

Одним из заметных событий завершающегося в России Года науки и технологий стала прошедшая на базе ИОФ РАН очередная Всероссийская конференция "Физика водных растворов". В представительном форуме в этом году приняли участие свыше ста известных ученых, в том числе иностранные специалисты из США, Германии, Франции, Греции, Венгрии и Израиля. Эксперты с мировым именем обсуждали использование последних достижений физиков, специализирующихся на изучении свойств водных растворов. Конференция, таким образом, показала, что тема водных растворов становится актуальным предметом международных научных исследований.

Открывший конференцию академик РАН, научный руководитель Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Иван Александрович Щербаков, в своем докладе рассказал о работе по изучению свойств водных систем, проделанной за последние несколько лет. Продемонстрировано, что при достижении некоторого числа разбавлений свойства раствора и разбавителя сравниваются и дальнейшие разбавления ни к чему не приводят. Однако эту ситуацию изменяют внешние воздействия, сопровождающие разбавления. Макроскопические свойства раствора в этом случае могут изменяться. В своем докладе академик Щербаков коснулся проблематики исследования механизмов образования синглетного кислорода в водных растворах. В основе данного явления лежат фундаментальные процессы квантовой и классической природы. В качестве механизмов впервые обнаруженного феномена - снятия запрета с триплет-синглетного перехода была отмечена роль внешнего магнитного поля, образование внутренних электрических и магнитных полей за счет внешнего механического воздействия. Отмечено также, что дефект энергии между триплетным и синглетным состоянием кислорода может быть покрыт за счет кавитации пузырей жидкости. Также в докладе были освещены современные тенденции исследования водных растворов.

В рамках Конференции с докладами выступили еще несколько академиков Российской академии наук. Так, академик РАН Руденко О. В. из МГУ им. М.В.Ломоносова представил доклад о нелинейных акустических волнах в жидкостях с пузырьками газа. Академик РАН Нигматулин Р.И., научный руководитель Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, осветил тему ударных волн в жидкостях. Академик РАН Бойнович Л.Б. из Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН посвятила доклад кинетике образования льда и ионной специфичности в явлениях кристаллизации. Профессор Артманн Г.М. из Института биоинженерии и Центра компетенций в области биоинженерии Аахена (Германия) представил обзор исследований, которые позволили ему и его коллегам проследить связь между квантовой физикой и биологией.

Из результатов докладов стало очевидно, что водные растворы крайне восприимчивы к внешним, даже слабым, энергетическим воздействиям (магнитное поле, вибрационной воздействие, в т. ч. и в процессе их приготовления). Появившиеся свойства растворов в результате внешнего воздействия, требуют интерпретации как в рамках классической, так и квантовой физики.

По мнению ученых, классические подходы не могут полностью объяснить физико- химические свойства многократно разбавленных водных растворов. Кроме того, эволюция свойств данных растворов не может быть объяснена присутствием молекулы исходного вещества.

Несколько групп независимых исследователей отметили возможность влияния субмиллиметрового излучения на свойства водных растворов.

Также, было представлены доклады, в которых отмечалось, что растворы многократных разведений могут быть использованы в ряде технологических процессов.

Исследователи из Института Биохимической Физики им. Н. М. Эмануэля РАН и Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова продемонстрировали влияние водяного аэрозоля, обработанного инфракрасным излучением на физико-химические свойства воды и биологические объекты. В исследованиях установлено, что "обработка крови ИК-облученным водяным аэрозолем способствовала усилению выработки активных форм кислорода лейкоцитами и усиливала их миграционную активность".

Участники конференции представили несколько работ, посвященных методам, которые могут применяться в процессах разработки и производства фармацевтических препаратов. В частности, была предложена оригинальная методика лазерного контроля качества по показателю "подлинность" лекарственных препаратов на основе высокоразбавленных растворов антител.

Оживленная дискуссия также развернулась вокруг механизма действия последовательного разведения препаратов в биологических системах. В докладе профессора из США Джудит Кляйн-Сизараман показана возможность многократных разведений антител изменять пространственную структуру (конформацию) своих мишеней - белков. Докладчик из Германии Кристина Вудс в своей работе отметила влияние гидратных оболочек на описанные ранее изменения в пространственной структуре. Указанные изменения влияют на функциональную активность белков.

В заключение исследователи отметили необходимость принятия единой терминологии в исследованиях водных растворов, упрощающей понимание между специалистами в области физики, химии, биологии и медицины.