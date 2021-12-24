Что изменилось в противоковидных правилах и мерах

Главные новости, конечно, связаны с QR-кодами. И хотя закон об их использовании в общественных местах прошел пока только первое чтение (а законопроект об использовании кодов на общественном транспорте и вовсе отклонен и отправлен на доработку), многие нововведения ясны уже сейчас. Рассказываем о них подробнее.

Во многих странах жизнь по QR-коду стала уже привычной и не вызывает особых вопросов. Фото: РИА Новости

Как различаются сроки действия QR-кодов, полученных по разным поводам?

Напомним, QR-коды в нашей стране можно получить в трех случаях:

1) пройдя полный курс вакцинации или ревакцинации;

2) переболев COVID-19 "официально", то есть если человек обращался в медучреждение, ему подтвердили диагноз и внесли в федеральный реестр переболевших;

3) если человек сам или по направлению проходит ПЦР-тест (например, приехав из-за рубежа или если ему надо посетить общественное место, куда вход без QR-кода запрещен), и этот тест дает отрицательный результат.

А теперь о том, сколько времени остается действительным каждый из этих кодов.

В Москве с 20 декабря начали автоматически продлевать QR-коды, которые получили переболевшие COVID-19. Раньше эти QR-коды действовали полгода после выздоровления, теперь их действие продлено еще на полгода, то есть в общей сложности такие коды будут действовать год, по аналогии с кодами, которые люди получают после прививки.

"Москвичам, которые получили QR-код по болезни до 20 декабря, автоматически оформят новые QR-коды в последний день срока действия текущих, выданных на шесть месяцев. Общая продолжительность [действия] QR-кодов, выданных после болезни, составит один год. Если срок действия вашего QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, вам автоматически оформят новый QR-код со сроком действия год со дня выздоровления", - такие разъяснения дал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Поскольку правила предоставления QR-кодов принимались на федеральном уровне, точно так же порядок распространяется на все регионы России.

Кроме того, из-за угрозы распространения в стране "омикрон"-штамма коронавируса Роспотребнадзор принял решение сократить срок действия ПЦР-теста и, соответственно, QR-кодов, оформленных на основании отрицательных результатов ПЦР-тестирования. Раньше такие коды действовали (и оставались активными в личных кабинетах на сайте Госуслуг) в течение 3 календарных дней. Теперь этот срок сокращен до 2 календарных дней. Что касается QR-кодов, которые граждане получают после вакцинации, тут никаких изменений: они, как и ранее, будут действительны в течение одного года с момента введения второго компонента вакцины.

Когда можно будет получить QR-код тем, кто болел COVID-19 легко и не обращался к врачам, а также привитым за рубежом?

Законопроект об использовании QR-кодов при посещении общественных мест Госдума приняла в первом чтении. Хотя регионы по факту QR-коды используют широко. При этом во время дискуссии по законопроекту стало известно: наконец-то будет решена проблема россиян, переболевших легко или бессимптомно, не обращавшихся за медицинской помощью и потому не имеющих QR-кода.

Как известно, прививку первые полгода после болезни делать не рекомендуется. Поэтому эти люди оказались в сложной ситуации. Такая же история с россиянами, которые сделали прививку иностранной вакциной (это, например, наши соотечественники, которые учатся или работают за рубежом, хотя уже немало россиян, которые едут в Европу, чтобы получить западную вакцину, международный Green Pass и иметь возможность спокойно ездить в страны, куда пока не пускают со "Спутником V").

Оформить QR-код можно будет по итогам теста на антитела, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Порядок будет единым для обоих случаев: человек сдает тест на антитела к коронавирусу, и если их наличие будет лабораторно подтверждено, ему выдадут сертификат на полгода.

"Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода", - рассказала Голикова, уточнив, что это относится и к тем, кто привился "Спутником V" за рубежом. "Такие граждане, приехав или находясь здесь, смогут сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев", - сказала Голикова.

Важно, что уровень имеющихся антител предоставлять не нужно - то есть достаточно будет выполнить качественный (а не количественный) анализ.

На разработку соответствующих нормативных документов понадобится время. Скорее всего, конкретный пошаговый механизм получения QR-кода станет известен одновременно с принятием закона о его использовании - необходимые дополнения внесут при подготовке законопроекта во втором чтении, которое намечено на вторую половину января 2022 года.

Родителям

Когда начнут прививать от COVID-19 детей?

Как ранее сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцинация подростков старше 12 лет начнется еще до наступления нового года. Вакцина "Спутник М", предназначенная тинейджерам, зарегистрирована, то есть разрешена к применению. В Москве, например, родителям уже звонят из поликлиник и предлагают записать ребенка на прививку. При этом, как не раз подчеркивал и министр, и вице-премьер Татьяна Голикова, вакцинация подростков будет строго добровольной - согласие дают родители или сам ребенок, если ему исполнилось 15 лет.

Что касается детей младше 12, до них очередь дойдет не раньше весны. По словам Александра Гинцбурга, клинические исследования вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около трех месяцев.

"Пакет документов на получение разрешения на клинические испытания вакцины для этой категории детей подан, я надеюсь, эксперты минздрава рассмотрят их в течение месяца, и с замечаниями, или без замечаний нам разрешат приступить к исследованиям этой вакцины, что займет порядка трех месяцев", - сообщил Гинцбург.

Акцент

Правда ли, что могут ввести штрафы за отказ вакцинироваться?

Такого решения пока нет. Но, как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Россия изучает опыт введения таких штрафов в разных странах, чтобы оценить, насколько подобные меры эффективны и применимы.

"Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", - сказала Анна Попова.

Новинка

Зачем нужна назальная вакцина и когда ею можно будет привиться

Коронавирус проникает в организм через слизистые - главным образом, при вдыхании микрочастиц влаги в виде аэрозоля, который образуется при кашле, чихании и просто разговоре у инфицированного человека и, конечно, содержит вирусы. Назальная вакцина создает местный иммунитет в носоглотке - это дополнительный барьер на входе патогена в организм.

Кроме того, как пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, человек, который вакцинировался назально, не может быть переносчиком вируса, это поможет разорвать инфекционные цепочки передачи вируса и достичь популяционного иммунитета.

При этом назальная вакцинация не заменит, но будет дополнять стандартные инъекционные прививки.

"Интраназальная вакцинация дает большое преимущество в плане популяционного иммунитета. Человек, который вакцинировался интраназально, никогда не будет переносчиком коронавируса. Человек, который вакцинировался в результате укола, он, опять же, не заболеет, но на своей слизистой он может перенести вирус. Соответственно, попав в окружение невакцинированных людей, если он кашлянет, чихнет - он выделит этот вирус, и окружающие могут заразиться", - пояснил Гинцбург.

Клинические исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции начались в конце ноября. Прежде чем вакцина будет выведена в производство, предстоит несколько месяцев испытаний.