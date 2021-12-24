Прививка от COVID-19 включена в Национальный календарь прививок

Минздрав России утвердил новый вариант Национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. В число прививок, выполняемых по эпидпоказаниям, вошла вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2.

Включение прививки в нацкалендарь по эпидпоказаниям означает, что решение о вакцинации - кого и в каком порядке будут прививать - принимается государственными санитарными врачами регионов дополнительно, с учетом ситуации с распространением конкретной инфекции в регионе. Поэтому в отношении прививки против COVID-19 по факту изменений на практике нет - до сих пор нас прививали в экстренном порядке в связи с эпидемией, а включив эту инфекцию в Нацкалендарь, государство подтвердило обязательства по необходимости продолжать прививочную кампанию, обеспечивая население бесплатными вакцинами.

В список прививок по эпидемическим показателям входит более десятка опасных инфекций - туляремия, чума, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, холера, брюшной тиф, корь, дифтерия, полиомиелит, клещевой энцефалит, некоторые виды лихорадок и другие заболевания.

"Включение новой коронавирусной инфекции в Нацкалендарь по эпидпоказаниям не значит, что теперь такая прививка будет в обязательном порядке делаться всему населению ежегодно. Но для отдельных приоритетных групп в условиях распространения инфекции вакцинация будет обязательной, как это, собственно, уже происходит", - пояснил "РГ" врач-иммунолог, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов.

Документ закрепил, что в приоритетные группы первого уровня для обязательной вакцинации входят: граждане 60+, медики, педагоги, работники сферы соцобслуживания и МФЦ, а также пациенты с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными недугами, диабетом, ожирением. Кроме того, вакцинация становится обязательной для жителей городов-миллионников. В отношении подростков в документе подчеркивается, что "вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно)... проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя)".