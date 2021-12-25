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"Человек-паук" стал самым кассовым голливудским фильмом года

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    25.12.2021, 14:58
Текст:   Анастасия Николаева

В мировом прокате фильм "Человек-паук: Нет пути домой" собрал 814 млн долларов и стал самой кассовой голливудской премьерой 2021 года. Ранее таковым был "Не время умирать", 25-я картина о Джеймсе Бонде с 733 млн долларов и "Форсаж 9" с 725 млн долларов.

По прогнозам Variety, фильм может преодолеть и отметку в 1 млрд долларов, что "особенно впечатляет, ведь фильм не идет в Китае". Пока фильм с Томом Холландом уступает двум успешным китайским картинам "Битва при Чосинском водохранилище" (902 млн долларов) и "Привет, мам" (822 млн долларов).

Фильм уже выдвинут на "Оскар", он также вошел в десятку фильмов с самыми высокими оценками на сайте IMDb. Он занимает девятую строчку с оценкой 8,8 балла, это второй кинокомикс в топе (на четвертой строке - "Темный рыцарь" 2008 года). Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что компания уже начала активную разработку нового фильма про Человека-паука.

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