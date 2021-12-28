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Рубрика: Экономика

Доля отечественной техники связи в России превысит 50% к 2025 году

Текст: Анастасия Селиванова

Доля отечественного оборудования связи в России к 2025 году превысит 50%. Такой прогноз озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: РИА Новости
Сотовая связь переходит на отечественное оборудование

По его словам, для достижения цели правительство предусмотрит пакет господдержки, куда войдет инвестиционный налоговый вычет. Он уменьшит налог на прибыль компаний на сумму расходов на модернизацию основных средств. Эффект от этих мер для шести крупнейших операторов связи в РФ Дмитрий Чернышенко оценил в 10 млрд рублей ежегодно, передает РИА Новости.

В следующем году ожидается, что отечественные производители представят первые образцы оборудования для сетей 4G, к 2023 году - 5G. Это стало условием продления лицензий на частоты, писала ранее "РГ". Операторы связи также обязаны применять только российский софт и через год начать использовать при строительстве сетей только отечественное оборудование. Предполагается, что для достижения целей также будет использована господдержка.

Экономика Отрасли Связь Правительство Вице-премьеры

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