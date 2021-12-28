Правительство продлило выплаты медикам за помощь больным COVID-19

Правительство продлило на 2022 год специальные социальные выплаты для медицинских и других работников, помогающих больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"А за работу во время новогодних праздников по решению президента медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере", - напомнил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

Правительство выделит на эти цели и продолжение выплат в первом полугодии следующего года более 128,5 миллиардов рублей, заявил Мишустин. Средства получат врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, а также сотрудники стационарных социальных организаций.