Чем депутаты займутся в весеннюю сессию

Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января и продлится до 31 июля. Новый парламентский сезон будет насыщенным: депутатам предстоит рассмотреть ряд важных законопроектов, включая резонансные. "РГ" собрала ключевые инициативы, которыми планируют заняться народные избранники.

Уже после закрытия сессии в Госдуму поступил президентский законопроект, в котором, в частности, предлагается сократить число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев подчеркнул, что документ будет одним из приоритетных, ведь это инициатива президента и к тому же речь идет о наших соотечественниках.

Чем еще займутся депутаты? В числе наиболее резонансных - законопроект об обязательности сертификатов о вакцинации для посещения общественных мест. Он прошел первое чтение, вызвав немало критики. Снять его с рассмотрения - безответственно перед гражданами, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вместо этого, по словам спикера, необходимо доработать документ, чтобы он помог людям и при этом не нарушал их права. Идей по доработке предлагается немало. Так, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предложил ко второму чтению добавить в проект норму о возможности посещения храмов без предъявления QR-кода. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает решить проблему предоставления QR-кодов людям, которые проживают в отдаленных территориях. По ее словам, нужно будет обязательно в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места.

Целый ряд инициатив готовится в финансовой сфере. Вот о чем рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков:

- будет рассмотрен проект о социальном вкладе с гарантированным процентом не ниже ключевой ставки. Размер суммы вклада для социально незащищенных слоев населения может составить 200-300 тысяч рублей;

- законодатели собираются окончательно урегулировать все правовые нюансы в сфере цифровых финансовых активов и криптовалюты;

- в начале января депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит страховать добровольные пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах. Механизм будет аналогичен системе страхования вкладов;

- для россиян пропишут возможность предоставления кредитных каникул по аналогии с хорошо зарекомендовавшими себя ипотечными каникулами.

В начале 2022 года Госдуме предстоит рассмотреть президентский законопроект о гражданстве

Много инициатив на подходе и в сфере безопасности.

Внесен и до 10 января направлен в рассылку законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки, организованные представителями власти. Максимальное лишение свободы - на срок до 12 лет. Это переводит такие преступления в разряд особо тяжких, уточнил глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Для педофилов, которые совершили повторное нападение на подростков до 18 лет, предлагают ввести пожизненное заключение. Работа над этим законопроектом продолжится в весеннюю сессию, пока он прошел первое чтение. "Пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков, - считает Вячеслав Володин. - Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье".

Госдума также будет работать над законопроектом, ужесточающим порядок выдачи разрешений на владение огнестрельным оружием. Информация о намерениях использовать его в преступных целях станет основанием для отказа человеку в выдаче разрешения. Один из авторов, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что на фоне участившихся ЧП с оружием государство обязано обеспечить защиту жизни и здоровья своих граждан.

Среди социальных вопросов - об индексации страховых пенсий выше уровня инфляции. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что это поручил президент. Пока что на следующий год заложен уровень индексации пенсий в 5,9%, что ниже уровня прогнозной инфляции. Кроме того, его комитет совместно с комитетом по обороне займется вопросом полноценной индексации пенсий военных пенсионеров. Реформирование системы оплаты труда станет одним из приоритетных направлений работы в весеннюю сессию, заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков.

В числе наиболее резонансных - законопроекты о QR-кодах в общественных местах и об ужесточении наказания за пытки

Фракция "Новые люди", рассказала ее замглавы Сардана Авксентьева, планирует внести в ГД проект о первой работе для выпускников, который стимулировал бы работодателя налоговыми льготами за трудоустройство молодых специалистов без опыта. "Новые люди" также готовят поправки в закон о местном самоуправлении, который тоже станет одним из приоритетов работы депутатов в новую сессию.

В "Справедливой России" будут настаивать на принятии закона об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил лидер фракции Сергей Миронов. В портфеле фракции также законопроект о "родительской зарплате", о безусловном базовом доходе для семей с детьми. Госдума продолжит заниматься темой борьбы с лихачами на дорогах. До февраля подготовят поправки об административном наказании за опасное вождение. Будет обсуждаться и тема конфискации автомобиля, на котором совершаются противоправные действия. В частности, на этом настаивает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. КПРФ продолжит настаивать на принятии своих инициатив. По словам лидера фракции Геннадия Зюганова, это предложение "прожиточный минимум и пенсию начинать с 25 тысяч". Среди идей коммунистов также сделать бесплатными ПЦР и анализы, касающиеся коронавируса.