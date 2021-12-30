Песков объяснил разные данные по коллективному иммунитету к коронавирусу

Разные цифры, которые накануне называли глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова по коллективному иммунитету к коронавирусу, объясняются разной методикой подсчета и погрешностью. Такое объяснение журналистам, отвечая на вопросы, дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете", - подчеркнул Песков.

"В целом сложно назвать очень точные цифры, к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности", - продолжил пресс-секретарь президента. "Здесь есть погрешность, и она неизбежна", - уточнил он.

"Принцип достаточно простой: когда мы считаем человека, который привился 12 месяцев назад, учитывать его в коллективном иммунитете или нет? Он должен был по идее уже сделать бустер, ревакцинироваться, но есть люди, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались", - привел пример Песков. "Поэтому здесь определенный допуск есть, к этому так и надо относиться - с допуском", - заключил он.