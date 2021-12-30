Специалисты назвали способ избежать тромбоза после COVID-19

Применение антиагрегантов, включая ацетилсалициловую кислоту, защищает от артериальных сосудистых осложнений пациентов с COVID-19, причем как во время заболевания, так и в постковидном периоде. Однако при назначении терапии необходимо учитывать соотношение пользы и риска геморрагических осложнений. К таким выводам пришли участники экспертного совета - ведущие российские специалисты в области терапии, кардиологии и ангиологии, лабораторной медицины, гематологии, клинической фармакологии, реанимации и интенсивной терапии.

Уже имеется достаточно данных о том, что элиминация вируса из организма не означает излечения от заболевания, поскольку последствия инфекции могут сохраняться у пациентов в течение недель и даже месяцев. В связи с масштабом эпидемии врачи будут видеть на приеме таких пациентов все чаще. кроме того, доказано, что COVID-19 характеризуется поражением не только дыхательного тракта, но и серьезными повреждениями сосудов и нарушениями в системе гемостаза (системы свертываемости крови), которые могут приводить к развитию артериальных и венозных тромбозов.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), сахарным диабетом, гипертонией тяжелее переносят COVID-19, имеют повышенный риск осложнений и смертельного исхода. Также в группе повышенного риска курильщики, люди пожилого возраста и страдающие ожирением.

Хотя пандемия продолжается уже более полутора лет, и антиагрегантная терапия широко применяется у больных COVID-19, современные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции не дают врачам ответа на все возможные вопросы. На заседании совета экспертов, организованном НИЦ терапии и профилактической медицины Минзрава России и компанией STADA, авторитетные специалисты обменялись научным опытом применения антиагрегантов, включая АСК, в качестве профилактики артериальных сосудистых осложнений COVID-19 в разные периоды заболевания.

Эксперты отмечали, что применение АСК у стационарных пациентов с коронавирусной инфекцией способствует сокращению сроков госпитализации и летальности, поэтому может быть рассмотрен вопрос о добавлении АСК к стандартной антикоагулянтной терапии у пациентов с низким риском геморрагических осложнений. Те больные ССЗ, которые принимали АСК по показаниям до того, как заболели COVID-19, могут продолжать принимать препарат и во время лечения коронавирусной инфекции и после перенесенного заболевания. При этом необходимо мотивировать к приему АСК пациентов, которые перенесли инфекцию и по каким-то причинам не получают этот антиагрегант.

Поскольку инфекционный процесс - это дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений, применение АСК возможно и у тех больных с ССЗ, которые раньше его не получали.

Специалисты подчеркнули, что при назначении терапии нужно взвесить соотношение пользы лечения и возможного риска геморрагических осложнений. Также участники совещания отметили, что возможно применение АСК и у амбулаторных пациентов, не получающих по той или иной причине антикоагулянты, но в минимально возможной дозе 75 мг, чтобы снизить риск осложнений.

Повреждение вирусом кишечника может привести к нарушению всасывания лекарственных препаратов. Эксперты сошлись во мнении, что по возможности следует отдавать предпочтение препаратам, всасывающимся преимущественно в желудке, то есть без кишечнорастворимой оболочки.

Основные выводы участников экспертного совета опубликованы в журнале "Терапия".