Эксперт спрогнозировала подъем заболеваемости коронавирусом после Нового года

К концу уходящего года, по данным мировой статистики, мы вновь увидели рекордно высокие цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией. В лидерах снова США, Великобритания, Испания.

Наиболее вероятно, что имеются две основных причины роста числа заболевших: это быстрое распространение нового штамма коронавируса - "омикрон" и многочисленные контакты в период подготовки и проведения рождественских праздников. Во многих странах, в том числе в США, перед празднованием католического Рождества многие люди посещали торговые центры, ярмарки, которые работали в обычном режиме. В выходные дни отдыхающих ждали площадки развлечений, ярмарки, экскурсии, кафе и рестораны. Многие вернулись домой на каникулы из других стран.

"В России мы видим сейчас гораздо более благоприятные цифры: у нас праздничные дни еще впереди, а новый вариант вируса под контролем", - рассказала в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Однако, по ее словам, предыдущий опыт борьбы с COVID-19 и анализ распространения "омикрона" в других странах говорит нам о том, что вряд ли получится избежать нового подъема заболеваемости. "А вот насколько он будет выражен, зависит только от нас. Если мы постараемся не попадать в помещения со скоплением людей, будем соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в транспорте, в торговых центрах и в других учреждениях, то вирусу будет труднее распространяться. Наиболее тяжело будет возбудителю среди иммунизированных коллективов: иммунная система вакцинированных и переболевших срабатывает сразу, не давая возможности возбудителю размножаться и проникать внутрь организма. Поэтому даже в случае развития заболевания вероятность передачи вируса другому человеку у привитых гораздо меньше, а симптомы болезни будут легче", - подчеркнула Руженцова.

Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".