В Роспотребнадзоре рассказали, почему некоторые люди не болеют COVID-19

Есть люди, которые, как они утверждают, за два года пандемии так и не болели коронавирусом. У них такой сильный иммунитет или они просто не заметили, как переболели?

Как рассказала в интервью "Российской газете" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, у некоторых людей после повторных контактов с зараженными нет никаких симптомов, нет и антител: "Это говорит о том, что вирус, скорее всего, просто не попал на слизистые оболочки за счет использования защитной маски, соблюдения социальной дистанции. Возможно, были вовремя приняты меры, которые не позволили возбудителю закрепиться. Снизить вероятность развития заболевания можно, если сразу после контакта прополоскать горло, рот и промыть нос водой или специальным раствором".

Бывает, что человек контактирует с больным, переносит инфекцию бессимптомно или с минимальными проявлениями, болезнь проходит без лечения, а после появляются (или растут) антитела, которые в течение некоторого времени защищают от заболевания. "Такие случаи объясняются хорошей работой иммунной системы, с одной стороны, и небольшим количеством попавшего на слизистые оболочки вируса, с другой. Это чаще наблюдается у тех, кто вакцинирован, всегда использует защитные маски и не пренебрегает другими рекомендациями", - рассказала Руженцова.

Однако, как подчеркивает специалист, никому не стоит быть уверенным, что иммунная система сработает всегда. Любой стресс, недосыпание, физическая перегрузка, нехватка какого-либо витамина или микроэлемента может в любой момент снизить иммунитет. Опыт показывает, что любой непривитый человек в какой-то момент все же заболевает, отмечает Татьяна Руженцова.

Полностью интервью с Татьяной Руженцовой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".