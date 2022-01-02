Скандинавская кинозима-2021, часть четвертая: Швеция

Несмотря на пандемийные трудности, шведам удалось снять очередной праздничный сериал в традиционном формате адвент-календаря, "Честное рождество с семейством Кнюкерц" (En hederlig jul med Knyckertz). Главные герои и обстоятельства их жизни и впрямь необычные. 11-летний Туре хочет в кои-то веки нормально, ничего не опасаясь, отпраздновать самый главный день в году. А все потому, что его родители и сестра являются самыми настоящими профессиональными ворами. Их энтузиазма и жизненных планов Туре не разделяет, хотя и испытывает к домочадцам что-то, похожее на сочувствие. Привычные похождения семейства в новогоднюю пору его особенно раздражают, так как их деятельность может в прямом смысле украсть торжественное настроение и радость у ни в чем не повинных людей. Чтобы не допустить этого, ему приходится рассчитывать только на свои силы, что не так-то просто, когда против тебя слаженно работают трое мастеров своего дела.

Также в рамках новогодних праздников транслируется фильм, отобранный на Берлинале 2021 - "Нелли Рапп: Как поймать монстра" (Nelly Rapp - Monsterаgent) по мотивам приключенческого романа Мартина Видмарка о девочке Нелли и ее собаке. Они вдвоем отправляются на осенние каникулы в гости к дяде Ганнибалу. Далее события начинают развиваться совсем не так, как Нелли предполагала - она погружается в мир франкенштейнов, приведений, вампиров и прочей нечисти, с которыми борется ее родственник. Но право стать его напарником нужно еще заслужить - самолично поймав монстра.

В сетке вещания появился выпуск "Старого-нового Рождества" (Julnygammalt) 1992 года, в котором - множество песенок и прочих традиций, связанных с этим праздником. Любителям произведений Астрид Линдгрен открыт доступ к серии новогодних приключений непоседливой Пеппи Длинныйчулок.

Среди других сериалов для всей семьи в этом году фигурируют: "Рождество Суне" (Sunes jul) и "Воровское рождество" (Tjuvarnas jul), впервые вышедшее в 2011 году, а также привлекающий внимание к защите окружающей среды "Дед Мороз с горы Луппио" (Tomten på Luppioberget). Где-то рядом присоседился очаровательный "Бесхвостик Пелле" (Pelle Svanslös), история о котенке, сочиненная писателем и радиоведущим Йостой Ларсом Аугустом Кнутссоном (1908-1973). Из иноязычных проектов в этом году выбор пал на норвежский сериал "Снегопад" (Snøfall).

Ушедшей осенью состоялась кинопремьера "Рождественской истории Карла-Бертиля Йонссона" (Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton) по мотивам антикапиталистического по духу рассказа Таге Даниэльссона (1928-1985). В нем речь идет о современном Робине Гуде шведского образца - мальчике, который работает на почте в рождественский сочельник и пользуется возможностью вручить бедным и нуждающимся подарки, отправленные состоятельными людьми своим родственникам. Мультипликационная версия произведения, созданная в 1975 году и ставшая классикой шведской анимации, также пользуется популярностью.

Еще один неожиданный новогодний привет с ощутимо шведскими коннотациями прилетел в ушедшем году из Японии. В рамках 55-го Фестиваля японского кино был показан сборник анимации Такэси Ясиро, в котором фигурировали рассказы о снеговике Нормане (Norman The Snowman). Внимательный зритель сможет разглядеть в убранстве дома Мальчика скандинавские черты, ну а улицы, по которым он шагает, представляют собой миниатюрный, любовно и детально воссозданный творческой командой центр Стокгольма, неповторимый Гамла Стан.